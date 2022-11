La vida de Zaryn Dentzel, fundador de Tuenti, tras su atraco: "Temo por mi vida"

Zaryn Dentzel durante su entrevista con 'Espejo Público' el pasado mes de octubre. Antena 3

El empresario estadounidense Zaryn Dentzel, fundador de Tuenti, ha regresado a España un año después de ser víctima de un atraco en noviembre de 2021 en su domicilio en el madrileño barrio del Retiro, junto al Museo del Prado.

Según declaró entonces, los atracadores buscaban las claves para acceder a los 25 millones de euros en bitcoins que tenía Dentzel, sin éxito alguno. El empresario ha vuelto a la capital apenas unos días después de que el 22 de octubre fueran detenidos los cuatro supuestos autores del atraco.

En una entrevista concedida a El Confidencial, el estadounidense ha narrado cómo ha cambiado su vida en este último año. “Me he sacado la licencia de piloto de avioneta. Volar era como una especie de meditación, tenía que ocupar mi mente. Me obsesioné también con las pistolas, hacía entrenamiento de armas todas las semanas. Y me acerqué mucho a mi familia. Ha sido muy frustrante tener que huir, estar silenciado sin poder justificar mi versión, la policía me pidió que no hablara con nadie”, ha relatado al periódico.

Según informa El Confidencial, el empresario que vendió Tuenti a Telefónica en 2010 y que desde 2015 fue Strategic Advisor para la sección de Transformación Digital de la empresa, tiene actualmente otras acciones en empresas como n Glovo, Jobandtalent, Verse o Wallapop. Además, ha invertido gran parte de su fortuna en inmuebles en la capital.

Sin embargo, el supuesto interés de sus captores era otro: los 25 millones de euros en bitcoins. “Siempre dije que intentaron robarme los bitcoins. Estaban obsesionados con eso. Me decían: ‘Solo hay una forma de que no salgas de aquí en una bolsa, danos tus bitcoins’. Les expliqué que era imposible, los tenía apalancados en Celsius. Era gente que me conocía a la perfección, sabía mis horarios, mis movimientos, cuánto tenía invertido en bitcoins...”, ha detallado al mencionado periódico. Dentzel perdió sus bitcoins tras criptomonedas Celsius Network, siendo la séptima persona con más pérdidas por la quiebra de la empresa en el mes de octubre.

Dentzel también ha desmentido a El Confidencial que se encontrara de fiesta antes del atraco. “Se dijo que horas antes había dado una fiesta enorme con decenas de prostitutas. Es mentira. Hice una fiesta días antes, por Halloween, pero no hubo nada de eso”, ha señalado. Del mismo modo, ha negado conocer a una de las personas a las que abrió las puertas de su casa.

Su rutina mientras soluciona los impedimentos por los que no puede volver a EEUU, donde ha estado este año apartado del foco, es sencilla. “Intento ir al gimnasio cada día. Y tengo aquí mi bici. Voy solo. Me he quitado de todo mi entorno. Solo hablo con una persona, mi gestor”, ha relatado a El Confidencial.