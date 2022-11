Las cámaras 'pillan' infraganti a Ayuso hablando así de Pablo Iglesias y él reacciona rápido

Ayuso responde a la iniciativa de Iglesias

Aunque no todo el mundo ha recibido con los brazos abiertos dicha propuesta. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, también ha hecho una valoración del crowdfunding que ha puesto en marcha el que fue uno de sus rivales por la Puerta del Sol en mayo del año pasado. “Está Pablo Iglesias montando un crowdfunding para tener una tele”, le dice Marcos de Quinto. Ella, rápidamente, responde: “Para seguir haciendo el mal”.

Pablo Iglesias no ha podido evitar la tentación de responder a Ayuso a través de un tuit: “Seguiremos haciendo el mal, Ayuso. Disculpa que no te pida que aportes nada. No queremos vuestro sucio dinero”.