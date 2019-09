Las confesiones más locas e inolvidables que hemos leído en las revistas del corazón

“Dinio se drogaba mucho y quiso comerse a mi gato”. María Lapiedra bien merecería ser portada con sus últimas declaraciones en la revista Lecturas . No sería la primera que protagonizaría la exactriz de cine para adultos. Siempre que aparece María en el papel couché, todo es coherencia. Justo debajo de ese titular la revista aclara: “Ilusionada con la llegada de su nuevo bebé”. Debemos suponer que el gato sigue vivo.

Ser famoso en España no es fácil. No se trata solo de atender a todo el mundo que quiere una foto. A ídolos como Belén Esteban o Rosa Benito la fama les cambia la vida. Pasan de ser un vecino más del barrio madrileño de San Blas o un veraneante en Benidorm a convertirse en la Princesa del Pueblo y dueña del pijama más famoso de la tele o en la pareja artística de Chayo Mohedano .

Bendita hemeroteca

Tampoco debe ser fácil ser la hija de la Oprah Winfrey española (o lo que es lo miso, María Teresa Campos), y que todo el mundo se entere de que uno de nuestros artistas más conocidos fuera ha querido regalarte los pezones (y no hablamos de Julio Iglesias ). Hasta la reina Inca, Miriam Saavedra, ha tenido que hablar de sus conquistas en las revistas y, aunque pensábamos que lo mejor que nos había regalado Ana Obregón eran sus clásicos posados veraniegos —con los que solo podía competir Aramis Fuster —, la hemeroteca nos ha demostrado que sus imágenes no eran lo mejor, porque tenía mucho que contar.

Aquí valen tanto el titular como la foto. Son oro. El uno sin el otro no sería nada. Si Marta Kauffman hubiese conocido antes a Belén Esteban que a Courteney Cox, no habría tenido dudas para decidir quién sería Monica en Barbados (Friends). He aquí la prueba: