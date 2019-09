Esta historia recuerda sobremanera a la muñeca de Kokoschka.

La compositora Alma Mahler tuvo una relación amorosa con el pintor Oskar Kokoschka, fue una relación intensa y tóxica que Alma decidió romper en 1918. La separación no fue aceptada por Oskar y se obsesionó en poder retomar la relación. Comenzó un proyecto destructivo, pintaba las paredes de su casa de color negro y daba continuas muestras de irracionalidad, hasta el punto de querer crear una Alma Mahler artificial para que permaneciera su lado para siempre.

Encargó a la diseñadora y fabricante de muñecas alemana Hermine Moos una muñeca de tamaño natural que fuera idéntica a su amada con instrucciones muy concretas en diferentes cartas.

″¡Querida señorita Moos! ¿Está abierta la boca? ¿Y también hay dientes y lengua adentro? ¡Yo sería feliz! (...) ¡Los ojos no están suficientemente estilizados! Si es posible, cree un nuevo párpado, pupila, globo ocular, ángulo del ojo, grosor, etc. La córnea puede pintarse con esmalte de uñas. Sería bueno que pudiera cerrar los párpados sobre sus ojos también. ¡Y en ninguna parte deben permitirse costuras en lugares donde me recuerde que la muñeca es un desastre horrible!”.

“En el dibujo esquemático que le mando he realizado un boceto de las superficies importantes para mí, las arrugas que se forman en los pliegues. ¿Se hará todo más rico, más sensible, más humano con la piel ? Estoy verdaderamente ansioso de ver la realización, el efecto material distinto según las partes del cuerpo. Si usted logra hacer realidad para mí este encargo, de simular el encanto de hacerme creer, mirándola y tocándola de haber dado vida a la mujer de mis sueños, querida señorita Moss, sabré compensarle por su trabajo y su sensibilidad femenina, así como acordamos en nuestro encuentro”.

“Debo también precisarle que, aunque me avergüenza, las partes íntimas deben estar realizadas íntegramente y deben ser voluptuosas, recubiertas de vello, sino no sería una mujer sino un monstruo”.