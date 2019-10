Leiva, el poeta

—Es la esencia del lirismo —les explico yo a los niños que, cuando llegamos y aparcamos con tiempo, me piden que les enseñe vídeos de Leiva en Youtube, todavía en el coche. —Los poetas no pueden estar gordos —les instruyo.

—Me he emperrado últimamente en enseñar poesía a mis hijos para que aprendan a apreciarla desde niños. Así que he empezado por Leiva —hago una pausa— y por Sabina —digo en el corrillo de papás y mamás que dejamos a los peques por las mañanas en la puerta del colegio.

Yo les hablo de las letras, que son grandiosas, casi perfectas.

—Pero si siempre habla de lo mismo: de chicas y de amores —dice mi hija.

—Eso es verdad, cariño. Pero de forma distinta cada vez. Así es como los poetas trabajan la materia.

Un gran poeta no se limita a describir las cosas, divago en el coche, sino que las inventa o las reconstruye, y las saca de la oscuridad y nos las alumbra a los demás, ¿entendéis, chicos? Y les hablo de las nanas a la cebolla de Miguel Hernández o de los veinte poemas de amor y la canción desesperada de Neruda. No es tanto lo que se dice como lo que eso significa, no sé si me explico.

—A mí la que más me gusta es El gigante de Big Fish —dice mi hijo, todo entusiasta—. Pero no la entiendo mucho.

Les cuento lo que Leiva dice que significa, lo de su amiga y ese chico americano con el que se intercambiaba cartas que acabó muriendo de gigantismo. Era el actor de Big Fish, la película de Tim Burton.

—Ves, no tienes ni pies ni cabeza —dice otra vez la mamá pragmática.

A mí todo esto me da igual.

Sigo empeñado en introducir la poesía a mis hijos con Leiva y también con Sabina, para estupor de los dogmáticos que defienden los cánones poéticos. Y ellos están encantados. Cantamos “La del pirata cojo” y “Como si fueras a morir mañana” a grito pelado en el coche, cada mañana, mientras los miro por el retrovisor y veo cómo su imaginación vuela.

Y como el que no quiere la cosa, a sus seis y ocho años, ya saben distinguir entre un verso asonante y uno consonante, y empiezan a comprender el mecanismo de las metáforas, y ya distinguen las voces (poéticas) del de la Alameda de Osuna y el de Úbeda, con sus manías y sus vanidades.

—Sabina —me dice un papá propinándome un codazo—, ése sí que es un follarín.

—Más bien, un melancólico —digo yo—. Un lírico. Un banderillero. Un clown. Un dandi con voz de aguardiente. Qué sé yo.

