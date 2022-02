Rigoberta Bandini desvela qué decía la letra original de 'Ay Mamá' y por qué la cambió

También confiesa que la canción comenzaba de otra manera. En lugar de “Tú que has sangrado tantos meses de tu vida / Perdóname antes de empezar / Soy engreída”, los versos eran “Tú que has sacado por tu coño mi cabeza / Perdóname antes de empezar por ser grosera”.

“En ese momento hacía canciones más punkis”, admite la catalana. La cambió porque cuando la recuperó —la tenía escrita desde hace casi diez años— pensó que con esa letra no la seleccionarían para el Benidorm Fest y porque, como cuenta a Manuel Jabois, está “en otro momento” en el que no le apetece empezar una canción así: “Me apetece que sea una canción universal que puedan escuchar los niños, las madres y las abuelas, y si sale de inicio la palabra coño...”.

Diez años en un cajón disco duro

Como explicó en una rueda de prensa de RTVE antes del certamen, Bandini compuso la canción cuando tenía 23 o 24 años, antes de ser madre: “Tengo un disco duro de canciones que están ahí muertas, y algún día vivirán o no. Cuando se me planteó la oportunidad del Benidorm Fest empecé a revisarlas y como he sido madre hace un año [tiene un niño, Nico], me tocó desde otro lugar”.