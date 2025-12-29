Trump y Zelenski ven el acuerdo de paz en Ucrania "muy cerca", pese a que aún están sin resolver "uno o dos asuntos espinosos"

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este domingo, después de reunirse durante casi tres horas en su mansión de Florida con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, que el acuerdo de paz para poner fin a la guerra en Ucrania está "muy cerca". Sin embargo, después de una jornada de contactos diplomáticos con los líderes europeos, así como una llamada con el presidente ruso, Vladimir Putin, el republicano ha reconocido que aún quedan “uno o dos asuntos muy espinosos” por resolver, sobre todo en lo relativo al futuro estatus que tendrá la disputada región del Donbás.

“Creo que nos estamos acercando, quizá muy cerca”, ha afirmado Trump en la rueda de prensa conjunta celebrada tras el encuentro. El mandatario estadounidense ha situado el grado de consenso en niveles inéditos desde el inicio del conflicto y ha añadido que en “unas semanas” se sabrá si las negociaciones prosperan. “Podemos decir que estamos en el 95 %, pero no me gusta hablar de porcentajes. Pienso que estamos avanzando muy bien”, ha señalado, al tiempo que ha insistido en la urgencia de lograr avances para evitar que el conflicto siga costando vidas.

Zelenski ha valorado también el encuentro como positivo y ha confirmado que ambas partes han acordado volver a reunirse “en las próximas semanas” para “finalizar los aspectos conversados”, sin concretar fechas ni sedes. Según ha explicado, el plan de paz de 20 puntos estaría “en un 90 % acordado” e incluye garantías de seguridad para Ucrania con respaldo estadounidense. El presidente ucraniano ha afirmado que ya existe un entendimiento en este ámbito, mientras que Trump se ha mostrado más cauto y ha señalado que el acuerdo sobre las garantías se encuentra igualmente en torno al 95 %, con un papel relevante para los países europeos y apoyo de Washington.

El futuro del Donbás sigue siendo el principal escollo. Ambos líderes han reconocido que la cuestión territorial permanece sin resolver. Kiev ha planteado como opciones congelar la actual línea del frente o establecer una zona desmilitarizada en partes de la región de Donetsk que aún controla y que Rusia reclama. Zelenski ha reiterado su intención de suavizar propuestas que implicarían la retirada completa de fuerzas ucranianas del Donbás, una exigencia defendida por Moscú. “Es un asunto sin resolver, pero nos estamos acercando mucho. Es una cuestión muy difícil”, ha admitido Trump.

Antes de la llegada de la delegación ucraniana a Florida, Trump ha hablado por teléfono con el presidente ruso, Vladímir Putin. El mandatario estadounidense ha calificado esa conversación de productiva y ha indicado que avanza “en la dirección correcta”. Desde Moscú, el Kremlin ha trasladado que Putin considera que un alto el fuego de 60 días propuesto por la Unión Europea y Ucrania prolongaría la guerra y ha insistido en que Kiev debe tomar una decisión “sin más demora” sobre el Donbás. Rusia ha aceptado además crear grupos de trabajo centrados en cuestiones económicas y de seguridad para abordar el conflicto.

El encuentro se produce en un contexto de presión militar sobre Ucrania. Rusia ha intensificado este fin de semana los ataques con misiles y drones contra Kiev y otras zonas del país, provocando cortes de electricidad y calefacción en la capital. Zelenski ha vinculado estos bombardeos a la respuesta rusa a los esfuerzos diplomáticos impulsados por Estados Unidos, aunque Trump ha afirmado creer que tanto Putin como Zelenski se muestran serios en su voluntad de alcanzar la paz.

La reunión en Florida ha incluido una videollamada con varios líderes europeos y con responsables de la OTAN. Tras ese contacto, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha valorado que las conversaciones muestran “buenos progresos”, pero ha subrayado que cualquier acuerdo deberá ir acompañado de garantías de seguridad firmes para Ucrania. “Europa está preparada para seguir trabajando con Ucrania y con nuestros socios estadounidenses para consolidar este progreso. Fundamental para este esfuerzo es contar con garantías de seguridad sólidas desde el primer día”, ha escrito en la red social X.

Desde Moscú ha llegado también una primera reacción pública tras el encuentro. Kirill Dmitriev, enviado especial del Kremlin para inversiones y cooperación económica internacional, ha afirmado que “todo el mundo aprecia los esfuerzos de paz del presidente Trump y de su equipo”, en un mensaje publicado en X que avala el papel mediador de Washington sin pronunciarse sobre el contenido del eventual acuerdo.

En paralelo al frente internacional, Ucrania ha iniciado los preparativos para un posible escenario político interno ligado al proceso de paz. Un grupo de trabajo parlamentario ha celebrado ya su primera reunión para analizar los obstáculos legales, de seguridad y organizativos de unas elecciones presidenciales. Zelenski no descarta que esos comicios puedan celebrarse de forma simultánea a un referéndum sobre el plan de 20 puntos, una opción hasta ahora impopular en el país y que exigiría modificar la legislación vigente en plena guerra.