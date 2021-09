"Que el árbol no nos impida ver el bosque": la LGTBIfobia que sí existe más allá de Malasaña

No hubo agresión en Malasaña, pero la LGTBIfobia va en aumento. La rectificación en el testimonio del joven que denunció haber sufrido un ataque grupal homófobo no tapa una realidad que España sufre y, en las últimas semanas, con más violencia: existe una ola de odio contra el colectivo LGTBI+ y el falso caso de Malasaña no hace sino desviar la atención.

La manifestación prevista para este miércoles a las 21:00 en Madrid se mantiene, ha confirmado horas antes a El HuffPost Adrián, portavoz de la convocante Marika Madrid. Lo hacen porque “ha habido otras cinco agresiones en las últimas fechas... que una no lo sea no implica que no sigamos en peligro; el acto no era por este último caso”, explica.

Hablan los números: crecen los delitos de odio

Con los datos en la mano, los del Ministerio de Interior en su informe anual sobre la evolución de “los delitos de odio” en España, se ratifica esta dolorosa realidad: aumentaron un 8,6% en 2019 respecto a 2018, sin contabilizar 2020 por las circunstancias especiales de la pandemia. En el plazo analizado, solo por orientación sexual, la estadística oficial recogió 278, 22 más que el año previo, de los que una cuarta parte quedaron sin esclarecer.

En el primer semestre de 2021 los ataques a víctimas LGTBI se han incrementado en un 43,5% con respecto al periodo anterior, de acuerdo con la estadística de Interior. El ministerio habla, incluso, de una tendencia de ‘caza’ al homosexual por parte de grupos.

Y eso que “hay una infradenuncia entre el 80 y el 90% en estos delitos de odio”, ha añadido este miércoles el titular del departamento, Fernando Grande-Marlaska, a laSexta. ”Si frivolizamos con lo de hoy, mucha gente se va a sentir coaccionada para denunciar”, ha rematado.