Listas de espera en la “atención temprana”: un sinsentido

Sin embargo, han transcurrido dos décadas y la brecha entre regiones cada vez es mayor, sin que se logre lo principal, una atención temprana gratuita y universal. Así, el propio concepto “temprana” se esfuma en la maraña burocrática, en la ausencia de recursos humanos y materiales, en la falta de una legislación uniforme, etc. Lo peor es que está en juego el futuro de unos menores muy vulnerables, pues muchos de ellos se quedan fuera sin haber llegado a recibir ninguna ayuda pública, o si esta llega es demasiado tarde. Además, ¿quién determina que a los 6 años ya no la necesiten?

La pandemia ha venido a empeorar, si cabe aún más, la situación. Y si la atención se ha denominado como “temprana”, es por una razón fundamental. A saber, intervenir en la plasticidad cerebral del menor y esta ha de hacerse cuanto antes mejor, con el fin de suplir las carencias y atender a las necesidades que su situación requiere. Puede tratarse de un menor prematuro, con un cuadro del trastorno autista (TEA), un problema neurológico, un desarrollo más lento, etc.

En el papel parece todo sencillo, pero en la práctica las familias se encuentran con falta de plazas, burocracia, valoraciones previas innecesarias con su dictamen, que retrasa aún más el acceso, pues muchos ya tienen un diagnóstico. La consecuencia, unas listas de espera de años que son incompatibles con el propio adjetivo de “temprana”, la falta de plazas públicas y como no, la brecha autonómica entre las autonomías para recibir la misma. Sin olvidar que en muchas regiones no llega a las zonas rurales.

Como ha señalado el Dr. José Luis Peña, neuropediatra y presidente de la Federación Española de Asociaciones de Profesionales de Atención Temprana : “Hace falta una ley de mínimos a nivel estatal porque existen diferencias tremendas entre las CC.AA. y no debería ser así: hablamos de la parte más frágil de la sociedad, niños con problemas serios y sus familias”.

Esta clase de terapia ha de involucrar a un amplio espectro de profesionales: neuropediatras, fisioterapeutas, logopedas, terapeutas ocupaciones etc., que les puedan ofrecer algo tan básico como aprender a comunicarse, o andar correctamente. Todo ello redundará no solo en su salud emocional, en la de sus progenitores y el consiguiente gasto sanitario cuando la palabra “prevención”, (primaria, secundaria y terciaria) se repite en cada página del citado Libro blanco.

¿Cómo es posible que exista tal disparidad entre regiones? Allá donde mires puedes apreciar no una leve diferencia, sino una auténtica discriminación que lleva a los progenitores, que sí se lo pueden permitir, a acudir a los centros privados.

Como apunta Óscar Hernández, además de la inequidad existente, “el acceso y disfrute de lo que debería ser un derecho subjetivo universal para todos los niños no existe, porque no hay una regulación estatal”. Además, “que se garantice una atención realmente temprana, pública y de calidad, no interrumpida a los 3 o 6 años, sino con la continuidad que cada niño precise”. Estos y otros puntos aparecen en su petición al Congreso de los Diputados, porque urge, según la plataforma, la incorporación a la cartera de servicios del sistema nacional de salud, asegurando unos estándares de calidad mínimos en todo el territorio nacional.