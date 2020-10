Lo que no nos contaron sobre la regla

En el momento que el óvulo no ha sido fecundado, el cuerpo entiende que no habrá embarazo y debe prepararse para eliminar todo aquello que tenía preparado para el mismo, entramos en la fase de Hechicera, asociada con el otoño, en la que encontraríamos el síndrome premenstrual. La mayoría de mis usuarias refieren síntomas “en negativo”: irritabilidad, labilidad emocional, dolor abdominal, hinchazón en pechos… el problema que tenemos es que la balanza de vivencias no está equilibrada. Aunque se trata realmente de un momento de inquietud y mayor sensibilidad, también en esta fase están exacerbadas la creatividad y la intuición que, al ser frenadas por el resto de obligaciones que nos marcan el día a día, provocan un desequilibrio expresado en bruscos cambios de humor que no entienden ni tu entorno ni tú misma. Si lo miramos con perspectiva, podemos entender perfectamente cómo muchas veces luchamos contra nuestras propias necesidades para mantener el nivel que nos exige una forma de vivir que obvia la gran diferencia entre los hombres y las mujeres.