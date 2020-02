Lorena Franco: "La inspiración puede llegar en cualquier momento y de cualquier forma"

Lorena Franco es una de las escritoras del momento. Además de una auténtica súper ventas en Amazon. Después de varios libros publicados en papel, regresa con El último verano de Silvia Blanch, un thriller apasionante que está enamorando a cientos de lectores y con el que ha cumplido un sueño muy especial.

Charlamos con la escritora para conocerla mejor y saber los secretos de su nuevo libro:

Lorena, ¿qué se siente al ser año tras año una de las autoras que más vende en Amazon?

Me siento muy agradecida a todos y a cada uno de mis lectores, especialmente a aquellos que me siguen desde el comienzo desde cualquier parte del mundo, porque es increíble y fascinante ver fotografías de mis libros no solo desde España, sino también desde New York, Miami, Puerto Rico, México... Me hace muy feliz ver que mis historias están llegando a tanta gente.

Nuevo libro y con el sello Planeta, ¿qué significa para ti?

Es muy especial, un sueño cumplido. Creo que todo escritor sueña alguna vez con publicar en editorial Planeta y, además, el equipo con el que trabajo es maravilloso y se ha volcado mucho en El último verano de Silvia Blanch, así que, ¿qué más puedo pedir?

Hablemos del libro, ¿qué se va a encontrar el lector en El último verano de Silvia Blanch?

Una novela adictiva desde la primera página hasta el final (lo dicen quienes ya lo han leído, ¡a muchos/as no les ha durado ni 24 horas!), imprevisible y, ante todo, muy real. Por desgracia, hay muchas Silvia Blanch en el mundo que parecen volatilizarse y de las que no se vuelve a saber nada. El lector, una vez se adentre en la intriga, se sentirá parte de ella con la compañía de Álex, una joven periodista, un personaje alejado del thriller, pues no tiene un pasado turbio ni adicciones, pero sí la obsesión de encontrar a Silvia Blanch o, al menos, saber qué le pasó desde el primer día que llega al pueblo de Montseny y no es bien recibida. Todos ocultan algo. “Todos mienten”.