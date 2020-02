Los beneficios de practicar sexo en la tercera edad

Pero no solo se trata de mejoras física o de buen humor. Hay mucho más. Si miramos al sexo como un momento de comunicación con otra persona, como un intercambio de información y emociones, como un lenguaje entonces este se convierte en una herramienta de crecimiento personal. Practicando sexo aprendemos a conocer nuestro cuerpo, el de nuestra pareja y también cuáles son nuestros gustos y el de los demás. Pienso por un segundo en mi forma de tener sexo a mis 16 y la forma de hacer el amor que tengo hoy. ¡Qué gran cambio! Ya no soy el hombre que fui en aquel momento y parte del camino que he recorrido seguro ha sido influenciado por mi sexualidad. Practicando sexo se aprende también el respeto para el placer del otro, es por eso que me pregunto: ¿cuánto hemos cambiado desde nuestras primeras experiencias sexuales?