Los dos años de sufrimiento de Victoria Pedretti, protagonista de ‘La maldición de Hill House', en pantalla

The Haunting of Hill House ( La maldición de Hill House ) le dio el reconocimiento como actriz a Victoria Pedretti , la protagonista de la serie de Netflix . La popularidad de todo el elenco subió y la ficción ya se considera de culto. A los usuarios les gustó tanto la producción como ver sufrir a Pedretti, que lleva dos años atrapada en escenas que le enfrentan a momentos escalofriantes y llenos de inconvenientes.

Mike Flanagan (Hush) ha vuelto a contar con la estadounidense de 25 años para The Haunting of Bly Manor (La maldición de Bly Manor), una nueva historia con nuevos personajes y que no tiene ninguna conexión con la entrega anterior que se convirtió en un hit en la plataforma. Esta vez la historia se basa en las obras de Henry James, mientras que la primera temporada fue una adaptación de las de Shirley Jackson.