Natalia, mexicana en España, responde a quienes critican Madrid: "No es perfecta, pero tan mala como la pintan, tampoco"

La creadora de contenido Natalia Trevino, que ha acumulado más de 4,2 millones de seguidores tan solo en TikTok (@natt.trevino), hace tiempo que se mudó a Madrid, capital española, y le ha llamado la atención un comentario sobre la ciudad a la que ha querido responder.

"Madrid es una ciudad horrible, no entiendo por qué la gente se va a vivir ahí. Eso lo dijo otra persona en TikTok y vengo a decir lo que pienso", ha expresado al principio del vídeo, que ha acumulado más de 14.000 visitas.

Según ha contado, esa persona en concreto dice que si a alguien le gusta España es "porque no has conocido otro lugar", pero Natalia, que asegura haber viajado a más de 28 países, pues su contenido se centra en enseñar los lugares a los que viaja, se ha visto con la potestad de poder replicar.

La oportunidad que da España

Para Natalia, sí es posible encontrar trabajo, ya que la otra persona anónima criticó que duró tres meses en España, ya que no encontró trabajo: "Claramente, depende de cada uno, a mí me contrataron en mi tercer mes de marketing".

"No tengo nacionalidad, ni pasaporte europeo. El transporte público y hospitales son de primer nivel", ha defendido la joven. Por su experiencia, ha replicado que la ciudad es muy limpia y segura.

"Ella dice que está lleno de mexicanos, es verdad, pero no lo veo mal, es por eso que nos sentimos como en casa aun estando lejos", ha añadido.

La comparación entre Madrid y México

"Ella dice que nada que ver con México, pues creo que no, son lugares superdiferentes, yo soy fan número uno de México, es mi país favorito para siempre, pero siento que la comparación no va al caso", ha expresado.

Natalia concluye con una frase que ha dado que hablar, comparando la ciudad con su país natal: "Que Madrid sea una ciudad perfecta no lo creo, pero de eso a que sea una ciudad basura como la quieren pintar, pues tampoco".