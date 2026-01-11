La técnica de 'Mary Poppins': el truco avalado por la ciencia para ir al gimnasio aunque lo odies

Hacer promesas de año nuevo es muy común en nuestra sociedad. Al llegar diciembre las personas hacen una introspección y se comprometen a crear o mejorar ciertos hábitos de sus vidas. Algunas promesas comunes son: ahorrar más dinero, compartir más tiempo con familia y amigos, aprender un idioma y, por supuesto, hacer ejercicio.

Ir al gimnasio constantemente no es una tarea fácil para todas las personas. Las estadísticas hablan por sí solas: según un propietario de un gimnasio de cada 100 personas que se inscriben a un centro deportivo, únicamente 10 asiste entre cinco y seis veces a la semana y solamente el 30% de ese grupo inicial de 100 personas acuden al gimnasio con una frecuencia media de entre una y tres veces a la semana.

La técnica de 'Mary Poppins'

Aunque no es simple para muchas personas y la tasa de bajas en el gym es significativamente alta, la economista conductual Katy Milkman, en una entrevista con Kendra Pierre-Louis para el pódcast de Science Quickly -dedicado a temas científicos y de salud-, sugiere una estrategia para construir hábitos duraderos.

Se trata de la técnica 'Mary Poppins', la cual consiste en que tareas aburridas o retadoras se conviertan en actividades divertidas. Esta estrategia utiliza la metáfora de "una pizca de azúcar ayuda a bajar la medicina", para así lograr el objetivo planteado.

"Sí que si tu objetivo principal es "estar en forma este año" y has decidido perseguirlo de una manera desagradable que no te gusta, entonces date un paso atrás y pregunta: '¿Puedo hacer algo que disfrute más para llegar al mismo resultado?' Porque uno de los mejores predictores del éxito es si disfrutas el proceso de perseguir tus objetivos. Si te resulta miserable, no persistes", explica Milkman.

Autopenalizarte resulta beneficioso

Autocastigarte resulta en una situación positiva. Esto puede sonar totalmente absurdo en primera instancia, sin embargo, Katy expone que la autopenalización es un método de compromiso muy efectivo y lo ejemplifica con un caso real de un grupo de fumadores quienes implementaron esta táctica.

"Una cuenta de ahorros en la que podías poner tu propio dinero —es opcional— pero aprendes que si fallas una prueba de nicotina o cotinina en la orina seis meses después, todo el dinero te será retirado. Esa cuenta de ahorros desaparecerá. Así que básicamente tienes la oportunidad de multarte por seguir fumando. Lo que encontraron los investigadores es: quienes tenían acceso a esta cuenta, renunciaban a una tasa un 30 % superior a la del grupo estándar", sentencia la economista conductual.