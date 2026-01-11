De ser uno de los barrios más peligrosos del mundo a imán turístico global: el milagro de las escaleras de la Comuna 13

Si alguien hubiera dicho en los años 90 que la Comuna 13 de Medellín se llenaría de turistas con cámaras y guías, le habrían llamado loco. Lamentablemente a lo largo de la historia se ha creado una connotación negativa hacia la nación 'cafetera'.

El recuerdo de Pablo Escobar, la época del narcotráfico y varias series relacionadas con ese tema, han fomentado esta percepción errónea hacia el país 'tricolor'.

La realidad es que, con el paso del tiempo, Colombia ha cambiado y evolucionado, dejando atrás esa parte oscura de su historia. Poco a poco, la comunidad internacional se está dando cuenta de ello.

La Comuna 13: un barrio que siempre ha sido reconocido

De hecho, el medio británico Daily Express ha publicado recientemente un artículo que habla sobre la transformación radical que ha vivido La Comuna 13. Se trata de un barrio de Medellín considerado desde los años 70 hasta los 90 como una zona sumamente peligrosa por la presencia de grupos de delincuentes, narcotráfico, guerrilla y conflictos constantes con la policía y el ejército colombiano.

El barrio siempre había destacado, hasta ahora, por su alta peligrosidad en materia de seguridad. Sin embargo, ahora el panorama es totalmente diferente: es uno de los sitios más concurridos por los visitantes nacionales e internacionales que pasan por la capital antioqueña. De hecho, según Caracol Radio, solamente en el primer trimestre del 2025, 954.632 personas visitaron Medellín.

La reforma que impulsó el cambio en La Comuna 13

Al margen de la seguridad, el barrio tenía un problema muy evidente: estaba muy aislado del resto de la ciudad porque su topografía no es para nada amigable para el día a día de locales y visitantes.

"Los vecinos tenían que subir el equivalente a 28 plantas para volver a casa. Esto significaba que la gente evitaba visitar otros barrios o ir al centro de Medellín en busca de trabajo, cortando esencialmente la zona del mundo exterior", afirma el medio británico.

Todo ello cambió cuando la alcaldía de Medellín decidió invertir en el barrio, instalando en el 2011, "una serie de escaleras mecánicas exteriores gratuitas, de 385 metros en seis tramos, que conectaban la Comuna Trece con San Javier, donde una estación de metro y autobuses permitirían a los residentes desplazarse por Medellín", expone dicho artículo.

Escaleras eléctricas en la Comuna 13. Getty Images

Las atracciones de la Comuna 13 de Medellín

Las propias escaleras mecánicas se volvieron un atractivo turístico de la zona porque algunos tramos de la misma funcionan al aire libre "permitiéndote ver la ciudad y disfrutar de las vistas de la montaña", explica el medio londinense.

"Hay visitas guiadas, donde puedes conocer la historia de la zona, probar la vibrante comida callejera, apreciar el impresionante arte urbano y disfrutar de actuaciones al aire libre de artistas locales de hip-hop", complementa el artículo.

El arte urbano que se puede apreciar en la Comuna 13, por medio de sus murales. Diego.Fiore

Aunque no hace parte de la Comuna 13, es importante mencionar que para conocer de cerca la historia de Colombia y Medellín se debe visitar la Casa de la Memoria.

"Ofrece una mirada abierta y honesta a las luchas pasadas del país, desde guerras hasta conflictos urbanos, y sirve como memorial a los perdidos", como bien añade el Daily Express en su texto.