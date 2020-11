Los expertos rebajan las expectativas sobre la vacuna: “Queremos efectividad en personas, no notas de prensa”

De qué se habla cuando se habla de eficacia

En el ensayo clínico de Pfizer y BioNTech, que aún se encuentra en fase III, han participado 43.538 personas, de las cuales unas recibieron la vacuna y otras placebo. Hasta la fecha se han registrado 94 infecciones; de ellas, menos del 10% ocurrieron en participantes a los que se les había suministrado vacuna, mientras que más del 90% de los casos correspondió a personas que habían recibido el placebo. Por eso se habla del 90% de eficacia.

Y, sin embargo, con el anuncio de Pfizer no queda claro “de qué están hablando cuando dan ese porcentaje”, apunta Rosell. “¿Se refieren a que esas personas no desarrollan síntomas? ¿A que no se ponen graves? ¿A que no se mueren? ¿A que no tienen necesidad de ir a la UCI?”, plantea el epidemiólogo.

“Todo esto es muy relevante, y todavía no se conoce”, coincide Javier Padilla. Pero además hay otro factor, añade. “Ese 90% es el dato más mediático porque es muy rimbombante, pero no es lo mismo que, de tener la covid 10 de cada 100 personas, pase a tenerla sólo una a que, de tenerla 10 de cada millón, pasen a tenerla una persona por millón. El impacto sobre la carga general de la enfermedad es muy diferente”, señala. “Es lo que tiene pasar de reducción de riesgo relativo a riesgo absoluto”.

El anuncio no es un artículo ‘oficial’, sino una nota de prensa

“Lo que ha publicado Pfizer no es un artículo revisado por pares, sino una nota de prensa”, explica Rosell.

“Es importante recalcar que el ensayo no ha finalizado todavía, que los datos comunicados no son definitivos y que, por tanto, aún no se ha podido realizar una evaluación formal por parte de la Agencia Europea del Medicamento”, señala este martes el Ministerio de Sanidad en una nota de prensa. “Es necesario ser cautos y esperar a que el ensayo clínico haya finalizado para poder analizar todos los datos y extraer conclusiones sólidas”, insisten desde Sanidad.