Los nuevos iconos de la televisión en España: son los que mandan ahora

El número de plataformas sigue aumentando y ya no limita sus catálogos a series y películas, y aún así la televisión tradicional resiste. En la parrilla ya no sólo están los de siempre, los que han logrado congregar durante años a unos espectadores que les guardan una fidelidad casi devota —Ana Rosa Quintana, Susanna Griso o Jordi Hurtado—, ahora hay algunos más que se han hecho un hueco y se han acoplado.

TVE

Ion Aramendi. De habitual reportero en Sálvame a desaparecer de la parrilla en toda España, excepto en el País Vasco. Dejó el programa de Telecinco tras siete años para presentar ¡Qué me estás contando! en ETB. Aramendi, que fue jugador del CB Zamora durante la temporada 96-97, presenta ahora el concurso El cazador todas las tardes en TVE, e intenta abrirse un hueco en el espacio liderado por ¡Boom! y Sálvame .

Antena 3

Juanra Bonet. Ya lo conocen muchos espectadores, pero no deja de renovarse y eso hace que su presencia sea un soplo de aire fresco en la tele. Es una de las apuestas de Atresmedia para todos los concursos que aparezcan en su horizonte. Fue uno de los descubrimientos de Caiga quien caiga, presentó El intermedio y acabó fichando por ¡Boom! —que ha conseguido el liderazgo frente a El Tirón, lo que queda ahora de Pasapalabra en Telecinco —. La confianza de la cadena en él es ciega. De hecho, ha sido el escogido para el especial del legendario ¿Quién quiere ser millonario?, que conmemora los 20 años del programa que presentaba Carlos Sobera en Telecinco (1999-2001) y Antena 3 (2005-2008).

Cuatro y Telecinco

Mónica Naranjo. Lleva casi 10 años en la tele, pero nunca había estado tan suelta como para presentar. Se podría decir que la cantante siempre ha sido ‘jurado de’, ya que pocos se acuerdan de que condujo ¡A bailar! en Antena 3. Por eso, que Cuatro anunciara el estreno de Mónica y el sexo fue un shock para prácticamente todo el mundo, no sólo por la novedad y la temática, también por su regreso a Mediaset. Ha pasado por todas las cadenas (OT en TVE, Tu Cara Me Suena en Antena 3 o Pequeños gigantes en Telecinco), pero se ha desatado tanto en su última etapa que arriesgó presentando La isla de las tentaciones. Fue un hit, aunque no estará en la siguiente edición porque Mónica es una pantera en libertad.