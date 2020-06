Los protocolos de la vergüenza: mayor respeto al mayor

La semana pasada me tuve que ir abruptamente del Pleno de la Asamblea de Madrid porque un familiar cercano, que vivía en una residencia de la Comunidad de Madrid, falleció. Me fui con un nudo en la garganta, porque aunque era una noticia que no me cogía por sorpresa, lo último que tuve que escuchar de la presidenta fue que el escándalo de las residencias representa una anécdota y para justificarlo empezó a sacar papeles con un montón de cifras. La presidenta Ayuso debe pensar que las miles de vidas perdidas y de familias rotas por el dolor son una anécdota, porque deben representar un valor discreto en alguna estadística con las que trabaja.

Si hay una lección que extraer de esta pandemia es que sólo en comunidad salimos de las malas. Pero dejamos automáticamente de ser una comunidad si envejecer se convierte en un problema. Si nos abandonamos en la cuneta en función de la edad o del dinero que tengamos en el bolsillo. Ese es el mensaje que ha mandado el Ejecutivo de Ayuso. Primero, fomentando un modelo de residencias inhumano, con mayores esperando horas para ir al baño o bañados literalmente en ‘mierda’ según las propias profesionales, atiborradas a pastillas para aguantar la carga física y emocional. Segundo, negando la atención hospitalaria si tenías unas arrugas de más en la cara pero permitiéndola si tenías unos ceros de más en la cuenta corriente.

Hoy hay muchos que dicen que no es tiempo de buscar culpables sino soluciones. Es una dicotomía falsa. Los que queremos investigar lo ocurrido con nuestros mayores y hallar hasta el último responsable, no lo hacemos por una cuestión de vendetta personal. Al fin y al cabo, las vidas de los familiares no van a volver. Si queremos depurar responsabilidades es precisamente para que no vuelva a ocurrir en el futuro. Para ofrecer garantías de que si hay un rebrote no vuelve a vivirse una pesadilla en nuestras residencias. Los tribunales tendrán que hacer su trabajo, pero en paralelo alguien tiene hacerse cargo de sus responsabilidades políticas, pedir disculpas y garantizar que que nunca más se vuelve a dejar sin alternativa a nuestros mayores. Ese espacio es una comisión de investigación a la que por respeto ningún partido, tampoco los del Gobierno, debería negarse.