Los siete tipos más peligrosos que te puedes encontrar en la calle

Es verdad que esto no aplica a la totalidad de la población, ni siquiera a una mayoría, afortunadamente. Sin embargo, sí a un irresponsable porcentaje de personas que, con gestos aparentemente nimios, como por ejemplo no llevar mascarilla, nos están poniendo en riesgo a todos. He aquí un elenco de los personajes más peligrosos con los que te puedes cruzar por la calle estos días:

3. El macho-alfa. Cuando ve a personas con mascarilla le da la sensación de que están enfermas o de que son débiles, y él no quiere verse así. Por tanto, desde su olimpo de arrogancias decide no llevarla. Lo cual, por cierto, le provoca un regusto en la entrepierna.

4. El conspiranoico. Se ha pasado desde enero leyendo en redes sociales todo tipo de bulos falsos sobre el coronavirus, y ha llegado a la conclusión de que esta pandemia es un invento del poder establecido para controlar a la población. En su particular y errado imaginario, el virus no es grave y, por supuesto, no es letal. Eso suponiendo que de verdad exista. Por tanto, no tiene por qué llevar mascarilla.