Madrid se rebela y dice que no cumplirá las restricciones por no ser "jurídicamente válidas"

Las localidades afectadas, a falta de la entrada en vigor de la orden, son Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Madrid, Móstoles, Parla y Torrejón de Ardoz . Casi cinco millones de habitantes que no podrán ni entrar ni salir de sus municipios salvo causa justificada.

Así lo ha defendido el consejero de Sanidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero , que ha acusado a Salvador Illa de “mentir”. Lo ha hecho hasta en un par de ocasiones después de la rueda de prensa del ministro. “El ministro ha dicho que se ha tomado una decisión colegiada y es falso. Dijo que Madrid se mostró satisfecha con la reunión del martes y es falso. El documento del Consejo Interterritorial no se ha aprobado por consenso y por tanto no es válido”.

Madrid se moverá si Sanidad publica la orden

Ruiz Escudero ha descartado el “obligado cumplimiento” de las medidas, como había apuntado Illa en su rueda de prensa. Al respecto, el representante del Ejecutivo madrileño ha insistido en que el documento “no ha sido aprobado por consenso y como señala el artículo 14.1 en medidas sobre salud pública si no hay consenso, jurídicamente no es válido”.

Sin embargo, no descarta que esa orden ministerial sea publicada en el BOE (algo que ha aseverado Salvador Illa, sin precisar fecha). “Llegado el caso de que se publicase, se estudiaría desde la Abogacía General de la Comunidad de Madrid para tomar el tipo de medidas que fueran necesarias”.

El responsable autonómico sobre Sanidad ha insistido en que no ha habido deslealtad por parte de Madrid al rechazar el plan de Moncloa, sino del propio Ministerio: “Al ministro le propusimos seguir hablando para seguir mejorando el documento; eso puede entenderse como principio de acuerdo, pero era una llamada a negociar más. Nosotros hemos apostado por mejorar el documento, pero no nos han dado la oportunidad. Seguimos ofreciendo el diálogo pese a no haber sido escuchados ni avalar con equipos médicos las medidas que quieren aprobar”.