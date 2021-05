María Patiño pide perdón entre lágrimas a Carlota Corredera: "No nos mirábamos a los ojos"

La serie documental Rocío: contar la verdad para seguir viva que ha terminado esta semana con la emisión del último capítulo en Telecinco ha cambiado muchas cosas en la cadena de Mediaset y ha generado enfrentamientos entre quienes allí trabajan.

En las últimas semanas, se han podido ver choques públicos entre Carlota Corredera, presentadora de la serie sobre Rocío Carrasco, y varios colaboradores de Sálvame, como María Patiño, presentadora de Socialité y en ocasiones de Sálvame Deluxe.

Patiño fue anoche la que condujo este espacio y aprovechó la ocasión de tener a Corredera como entrevistada para sincerarse por lo sucedido en los últimos días.

“Soy consciente de mis carencias y de mis errores”, comenzó Patiño, quien anunció que iba a “dar unas explicaciones, sobre todo a ti”, dijo dirigiéndose a Corredera.

“Me he visto desprovista de herramientas. Creía que tras haber entrevistado a mujeres maltratadas tenía un conocimiento de lo que era la violencia de género, que simplemente bastaba con escuchar y que mi experiencia profesional me servían para dictaminar lo que pensaba y, evidentemente, he tenido que reflexionar mucho”, afirmó.

Patiño reconoció no saber “lo que era la violencia vicaria, lo que era la luz de gas”. “He tenido que escuchar a Ana, tenía que ver más episodios, leer, probablemente no soy lo lista que pensaba y no hablo del testimonio, hablo de una terminología que, para mí, no existía. Creía que solamente había un moratón, me he dado cuenta que no conocía el conflicto entre progenitores y adolescentes y todo eso me ha llevado, a mí, a cometer algunos errores que todavía no he solucionado”.

Entonces, la periodista y presentadora se dirigió a Corredera y le pidió “disculpas” desde la “humildad”.

Entre lágrimas, Patiño lo reconoció: “Seguiremos discutiendo pero no te lo he puesto fácil. A veces creo que he defendido más mi ego sin pensar en que había una tercera persona y eso me ha llevado a pasar noches en verla y a no sentirme bien conmigo misma”.

“Lo necesitaba, porque hemos vivido un distanciamiento, no nos mirábamos a los ojos, parecíamos dos grandes desconocidas cuando hay algo que nos une y nos ha unido a todos, incluso a Kiko Matamoros, y es el no a la violencia”, agregó.

Pincha aquí para ver el momento completo.

Muy emocionada, Corredera agradeció “mucho” a Patiño lo que acababa de hacer. “Porque, para mí, por encima del programa está mi familia. Ha sido complicado porque hay gente aquí que sois mi familia y lo he vivido con la esperanza de que pasara lo que acaba de pasar, no porque lo dijeras en público, pero me alegro porque te he echado de menos. Me alegro de que vuelvas y que vuelva yo también”.

Tratando de analizar el momento que acababa de vivir, Corredera cree que “a veces daba la sensación de que cuando Rocío [Carrasco] nos sacaba las vergüenzas” la reacción “ha sido, con ese corporativismo mal entendido de que nadie nos venga a levantar la alfombra de nuestra mierda”.