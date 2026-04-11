En el espacito y con buena letra: los cinco pasos para la humanidad que ha supuesto la misión Artemis II

Artemis II ya forma parte de la historia de la humanidad. En este caso, no han parafraseado a Neil Armstrong y su famoso 'este es un pequeño paso para un hombre, pero un gran salto para la humanidad'. En esta ocasión, los cuatro astronautas no han alunizado en el satélite, pero sí nos han dejado alucinando a todos.

La nave Orion en la que han viajado ha cumplido, uno a uno, con todos los escenarios pensados desde hace años. Más allá del problema con el retrete, todo lo que podía salir bien, ha salido. En un viaje por el espacio, con ida y vuelta de la Tierra a la Luna, que sólo es la primera piedra de lo que está por venir.

Aunque el futuro muestra una ambición tremenda, con los planes de Artemis III en el horizonte, el presente ya ha resultado todo un éxito. El viaje espacial de los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto con el astronauta de la CSA (Agencia Espacial Canadiense) Jeremy Hansen, han logrado su objetivo y han logrado registrar datos, hacer fotografías e incluso vivir un eclipse desde el otro lado de la Luna.

54 años después

El último medio siglo ha sido, probablemente, el que mayores cambios ha aplicado en la historia de la humanidad. Las nuevas tecnologías, internet, el uso cotidiano de decenas de dispositivos y, en la actualidad, la inteligencia artificial lo han transformado todo. Algo que nos ayuda a ser más precisos, sin equivocarnos en el intento.

Pero el ser humano llevaba 54 años sin volver a la Luna y vistas estas últimas cinco décadas, eso es mucho, mucho tiempo. Desde la misión Apolo 17, la exploración lunar se detuvo. Fue el pasado 1 de abril cuando todo saltó por los aires, y nunca mejor dicho.

La nave Orion rompió con la mala racha. Con los cuatro astronautas a bordo, el viaje espacial a la Luna ha cumplido con las fechas fijadas por el programa Artemis. Primero, en 2022, con Artemis I, un vuelo de prueba sin tripulación que orbitó la Luna.

Objetivo cumplido

El capítulo dos de este programa arrancó el pasado 1 de abril y ha terminado este viernes 10 de abril. 9 días por el espacio que han servido para cumplir con la hoja de ruta, sin ningún sobresalto, fijada por los especialistas.

La clave era 'sencilla'. Artemis I cumplió con el viaje sin tripulación y ahora tocaba incorporarla. La nave Orion ha dado la vuelta a la Luna y no por un error. Esa ha sido la intención, sin alunizar sobre el satélite.

Todo pensado para recoger datos específicos, comprobar algunas variables y situaciones que han vivido los cuatro astronautas que han participado en Artemis II y comprobar si todo ha ido viento en popa.

Y, de primeras, todo parece haber ido bien. Pese a los problemas en los primeros días con el retrete, han vivido un eclipse solar completo, han hecho fotografías de alta calidad de la cara oculta de la Luna, han estado 40 minutos incomunicados. Pero, sobre todo, han alcanzado un récord histórico: son los humanos que más lejos han viajado nunca, a más de 406.000 kilómetros de la Tierra.

Imágenes para la historia

Si algo nos hay que agradecer, tanto para los medios de comunicación como para los ciudadanos de todo el mundo, es la comunicación activa de toda la misión. Artemis II ha estado siempre en streaming, hemos podido seguir minuto a minuto todo lo que han hecho los astronautas.

Los astronautas con las gafas para ver el eclipse solar. NASA

Pero hay algo más. Desde el momento en el que los tripulantes despegaron desde la Tierra, la NASA ha ido colgando una gran cantidad de fotografías de los astronautas en el interior de la nave, visualizando el eclipse solar durante el tiempo que estuvieron incomunicados e imágenes de la Luna y de la Tierra que quedarán para siempre en la retina de la gente.

Imágenes como la Tierra a lo lejos, siendo totalmente tapada por la Luna, o del propio satélite, de cerca, sin perder ni un ápice de su color blanco. Pero no es lo único. Algunas imágenes demuestran lo 'terrenales', nunca mejor dicho, que han sido los astronautas. Las risas, las bromas e incluso un bote de Nutella volando por la nave, han sido el reflejo de que todo ha ido mejor de lo pensado.

La Tierra, de lejos, a punto de ser tapada por la Luna, desde la vista de la nave Orion. NASA

Houston, no tenemos ningún problema

Fruto de la alta tecnología que ha rodeado toda la misión, los astronautas apenas han vivido momentos preocupantes. De hecho, se han hecho algunas comprobaciones de refuerzo de seguridad, de cara a cumplir con sus objetivos.

Es lo que pasó el quinto día de la misión. Los equipos de control y la tripulación decidieron hacer una maniobra de corrección de trayectoria que duró 17,5 segundos para centrar su ruta de camino a la Luna.

No ha sido lo único que han comprobado o modificado. Los astronautas también realizaron varias pruebas con el traje del Sistema de Supervivencia de la Tripulación Orion (OCSS).

Imagen de la Luna capturada por la nave Orion de la misión Artemis II. NASA

El traje está ideado para servir de seguridad y proteger a la tripulación en fases dinámicas del vuelo. Ofrece soporte vital en el caso de que la cabina sufra una despresurización y durante su amerizaje en la Tierra.

Entre algunas de las pruebas que han hecho, han presurizado el traje, mirar si había algún tipo de fuga, comprobar los asientos y su movilidad, así como las posibilidades para comer o beber. Una serie de requisitos que han ido cumpliendo para que la próxima misión sea todavía más histórica.

Luna tras otra

Dentro de esa ambición, desde este mismo viernes, Artemis II pasa a la historia, pero inicia la cuenta atrás para Artemis III. Y te preguntarás, ¿en qué consistirá la siguiente misión?

Pues será el tercer paso dentro del programa Artemis y todo parece seguir la hoja de ruta fijada por la NASA. Ojo, porque no volverán a la Luna. Al menos en el siguiente viaje fuera de la Tierra.

Lo que hará Artemis III será dar vueltas a la Tierra. Lanzará tripulación a bordo en el año 2027 para probar "las capacidades de encuentro y acoplamiento entre Orion y naves espaciales comerciales, necesarias para el alunizaje de astronautas". El objetivo es comprobar el acoplamiento de la nave con los módulos de descenso lunar que ya están poniendo en marcha tanto SpaceX como Blue Origin.

¿Y ahí termina todo? Pues no. El programa seguirá con otras dos misiones que están previstas para 2028. Artemis IV intentará que el ser humano vuelva a poner un pie en la Luna. "Será una de las misiones de ingeniería e ingenio humano más complejas en la historia de la exploración del espacio profundo, al explorar la región del Polo Sur lunar", señalan desde la NASA.

Tal y como anunció el pasado 3 de marzo, la idea es la de cumplir con otro viaje más en el programa Artemis. En concreto, Artemis V que, a finales de 2028, volverá a la Luna y pondrá en marcha una base lunar de la NASA en el satélite, asegurándose lanzar una misión al año.

David Hernando, ingeniero aeroespacial y coordinador de la web especializada Frontera Espacial, explicaba hace unos días en El HuffPost que "la Luna es muy interesante porque, en primer, lugar te sirve como campo de pruebas ideal para si más adelante la humanidad quiere ir a Marte".

Artemis I fue importante en este desarrollo, pero Artemis II ha logrado dar el visto bueno a la antesala para que el ser humano pise la Luna de nuevo, más de medio siglo después. Hemos visto la cara oculta y los planes reflejan una ambición de viajes espaciales para, como mínimo, lo que queda de década.