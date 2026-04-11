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La psicología sugiere que quien scrollea en redes sociales sin publicar nunca no es un usuario pasivo: es alguien que ha tomado la decisión consciente de no convertir su vida en un espectáculo
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La psicología sugiere que quien scrollea en redes sociales sin publicar nunca no es un usuario pasivo: es alguien que ha tomado la decisión consciente de no convertir su vida en un espectáculo

No se trata de pasividad, sino de una forma diferente de participación.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Un menor usando las redes sociales en su teléfono móvil.
Un menor usando las redes sociales en su teléfono móvil.Getty Images

En la era de las redes sociales, parece que todos tenemos un rol bien definido: están los que no dejan de compartir cada momento, cada logro y cada pensamiento, y están los que prefieren mirar desde la barrera, deslizando el dedo sin dejar rastro. Esa multitud silenciosa, a menudo pasada por alto, decide participar sin exhibirse, y la psicología comienza a descubrir las motivaciones y patrones detrás de ese comportamiento.

Lejos de la vieja etiqueta de “usuario pasivo”, la realidad es mucho más compleja. Estudios recientes muestran que quienes consumen contenido sin comentar ni publicar no están desinteresados, sino que están observando, analizando y construyendo su propia experiencia digital de manera consciente. Para entender mejor este fenómeno, la psicología ofrece algunas claves acerca de esta conducta.

La psicóloga Susan Krauss Whitbourne, profesora en la Universidad de Massachusetts Amherst, señala que este comportamiento se enmarca en lo que la psicología social llama “participación periférica legítima”, es decir, una forma de involucrarse en una comunidad sin necesidad de exponerse públicamente, tal y como recoge Il Messaggero. En otras palabras, no intervenir no significa estar ausente, sino elegir cómo y cuándo participar.

  Una imagen de archivo de un joven con un móvilGetty Images

Estos usuarios son más cautelosos

Bajo esta premisa, observar sin publicar permite a las personas gestionar su identidad digital, reducir riesgos de malentendidos y mantener cierto control sobre cómo se relacionan con los demás en línea. No se trata de pasividad, sino de una forma diferente de participación. Este enfoque está respaldado por varios estudios publicados en revistas científicas, incluyendo investigaciones publicadas en Computers in Human Behavior y Technological Forecasting and Social Change

Otro factor que explica este comportamiento es la llamada fatiga de las redes sociales. El bombardeo constante de notificaciones, publicaciones y expectativas de interacción puede generar un cansancio psicológico real que no siempre se traduce en abandonar la plataforma. Para muchos usuarios, la solución consiste en ajustar su manera de usar las redes, pasando a un segundo plano, consumiendo contenido de forma selectiva y manteniendo un perfil bajo.

Finalmente, también existe una dimensión más personal en esta elección. Diversas investigaciones indican que quienes no publican con frecuencia suelen ser más introvertidos o cautelosos socialmente, pero al mismo tiempo muestran una gran capacidad de observación y reflexión interna. Para estos usuarios, entender lo que ocurre a su alrededor y procesar la información cuidadosamente tiene más peso que la necesidad de expresarse o aparecer en el flujo constante de la red.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
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Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

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