La psicología sugiere que quien scrollea en redes sociales sin publicar nunca no es un usuario pasivo: es alguien que ha tomado la decisión consciente de no convertir su vida en un espectáculo

En la era de las redes sociales, parece que todos tenemos un rol bien definido: están los que no dejan de compartir cada momento, cada logro y cada pensamiento, y están los que prefieren mirar desde la barrera, deslizando el dedo sin dejar rastro. Esa multitud silenciosa, a menudo pasada por alto, decide participar sin exhibirse, y la psicología comienza a descubrir las motivaciones y patrones detrás de ese comportamiento.

Lejos de la vieja etiqueta de “usuario pasivo”, la realidad es mucho más compleja. Estudios recientes muestran que quienes consumen contenido sin comentar ni publicar no están desinteresados, sino que están observando, analizando y construyendo su propia experiencia digital de manera consciente. Para entender mejor este fenómeno, la psicología ofrece algunas claves acerca de esta conducta.

La psicóloga Susan Krauss Whitbourne, profesora en la Universidad de Massachusetts Amherst, señala que este comportamiento se enmarca en lo que la psicología social llama “participación periférica legítima”, es decir, una forma de involucrarse en una comunidad sin necesidad de exponerse públicamente, tal y como recoge Il Messaggero. En otras palabras, no intervenir no significa estar ausente, sino elegir cómo y cuándo participar.

Una imagen de archivo de un joven con un móvil Getty Images

Estos usuarios son más cautelosos

Bajo esta premisa, observar sin publicar permite a las personas gestionar su identidad digital, reducir riesgos de malentendidos y mantener cierto control sobre cómo se relacionan con los demás en línea. No se trata de pasividad, sino de una forma diferente de participación. Este enfoque está respaldado por varios estudios publicados en revistas científicas, incluyendo investigaciones publicadas en Computers in Human Behavior y Technological Forecasting and Social Change

Otro factor que explica este comportamiento es la llamada fatiga de las redes sociales. El bombardeo constante de notificaciones, publicaciones y expectativas de interacción puede generar un cansancio psicológico real que no siempre se traduce en abandonar la plataforma. Para muchos usuarios, la solución consiste en ajustar su manera de usar las redes, pasando a un segundo plano, consumiendo contenido de forma selectiva y manteniendo un perfil bajo.

Finalmente, también existe una dimensión más personal en esta elección. Diversas investigaciones indican que quienes no publican con frecuencia suelen ser más introvertidos o cautelosos socialmente, pero al mismo tiempo muestran una gran capacidad de observación y reflexión interna. Para estos usuarios, entender lo que ocurre a su alrededor y procesar la información cuidadosamente tiene más peso que la necesidad de expresarse o aparecer en el flujo constante de la red.