La UE cambia las normas del turismo: el 80% de los viajeros va al 10% de los destinos y Bruselas quiere redirigirlos a zonas rurales, montañas y regiones menos visitadas

Europa quiere dejar de morir de éxito. Con ciudades desbordadas, precios imposibles, vecinos expulsados de sus barrios y ecosistemas al límite, las instituciones comunitarias han decidido meter mano a uno de los motores económicos del continente: el turismo.

Así, el Parlamento Europeo ha dado el primer paso para una reforma profunda del sector con un objetivo claro: repartir mejor a los viajeros y aliviar la presión sobre los destinos más saturados.

El diagnóstico es contundente: el 80% de los turistas se concentra en apenas el 10% de los destinos. Una ecuación que explica por qué lugares icónicos viven episodios de colapso recurrentes mientras amplias regiones europeas siguen fuera del mapa turístico. Para corregir ese desequilibrio, la Comisión de Transporte y Turismo (TRAN) aprobó el pasado 18 de marzo una resolución que apuesta por redirigir los flujos hacia zonas rurales, regiones montañosas y destinos menos conocidos.

Viajar de otra manera (y a otros lugares)

La propuesta (que aún debe ser ratificada por el pleno del Parlamento) no se limita a una declaración de intenciones, sino que los eurodiputados ya se han puesto en marcha planteando medidas concretas para transformar los patrones de viaje.

Entre ellas, una de las medidas estrella es impulsar el llamado turismo especializado: rutas gastronómicas, enoturismo, experiencias culturales o turismo regenerativo que permitan atraer visitantes durante todo el año y no solo en temporada alta.

Sin embargo, hay un obstáculo evidente: llegar a esos destinos. Por este motivo, uno de los pilares del plan es mejorar la conectividad y, para esto, Bruselas quiere reforzar las conexiones aéreas, ferroviarias y marítimas hacia estas zonas emergentes, además de apostar por soluciones más sostenibles como trenes nocturnos transfronterizos y sistemas de billetes integrados que permitan combinar distintos medios de transporte en una sola reserva.

Los legisladores sostienen que facilitar el acceso será clave para cambiar los hábitos de los viajeros. Si desplazarse a destinos menos conocidos resulta más sencillo, la dependencia de los puntos turísticos tradicionales podría empezar a disminuir, aseguran los expertos.

El problema de los pisos turísticos

El auge de los alquileres turísticos también entra en el punto de mira. Aunque la UE estrenará nuevas normas el 20 de mayo de 2026, los legisladores consideran que no serán suficientes. Denuncian que el crecimiento descontrolado de los alquileres a corto plazo está reduciendo la oferta de vivienda, encareciendo los precios y erosionando la vida local.

La propuesta pasa por endurecer la regulación, establecer límites al número de noches que se puede alquilar una vivienda y permitir a las autoridades locales aplicar sistemas de licencias y zonificación. El objetivo es recuperar cierto equilibrio entre el uso turístico y el residencial.

Dinero, empleo y comunidades locales

Además, la reforma también mira al bolsillo. Los impuestos turísticos, ya implantados en algunas ciudades, se presentan como una herramienta clave para financiar infraestructuras, proteger el medio ambiente y revertir parte del impacto del turismo en las comunidades locales. Al mismo tiempo, Bruselas quiere atajar otro problema estructural: la falta de mano de obra. La solución propuesta es una tarjeta europea de cualificaciones que facilite la movilidad laboral en el sector.

Más allá de los números, el plan pone en valor un elemento a menudo olvidado: el papel de las comunidades locales. Trabajadores culturales, asociaciones y voluntarios son vistos como piezas clave para preservar el patrimonio y ofrecer experiencias auténticas.

"El turismo europeo necesita un nuevo equilibrio", defiende el eurodiputado maltés Daniel Attard, ponente del informe que tiene como objetivo construir la primera estrategia integral de turismo sostenible en la UE. Pero será la votación definitiva, prevista para este mes, la que marcará si Europa está realmente dispuesta a cambiar la forma en la que viaja el mundo