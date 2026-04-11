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Ni Palma ni Magaluf: los vecinos de un pueblo mallorquín se han hartado de los turistas y están pinchando las ruedas de los coches de alquiler
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Ni Palma ni Magaluf: los vecinos de un pueblo mallorquín se han hartado de los turistas y están pinchando las ruedas de los coches de alquiler

La polémica respuesta de una isla al límite.

Alba Rodríguez Morales
Alba Rodríguez Morales
Vista de la localidad de Artà.
Vista de la localidad de Artà.Getty Images

Ni playas masificadas ni hordas de turistas borrachos hasta el amanecer. El malestar contra el turismo ha llegado también a los rincones más tranquilos de Mallorca. En Artà, un municipio de los más tranquilos de la isla, ubicado en el noreste, algunos vecinos han empezado a expresar su hartazgo de la peor manera: pinchando ruedas de coches de alquiler y llenando las calles de pintadas con mensajes contra los visitantes. 

Según ha informado el Diario de Mallorca, la Guardia Civil del pueblo mallorquín ha recibido denuncias por daños en coches de alquiler y el Ayuntamiento ha confirmado la aparición de grafitis con consignas como "Tourists go home" en distintos puntos del municipio.

Un episodio que refleja hasta qué punto la tensión turística ya no es exclusiva de los grandes núcleos, sino que se extiende por toda la isla. Por su parte, el Ayuntamiento de Artà ha condenado con contundencia estos actos, calificándolos de “incívicos y vandálicos”.

Una respuesta a la saturación insostenible

Durante años, Artà había permanecido un poco más al margen del turismo de masas que define otras zonas de Baleares. Sin embargo, el aumento progresivo de visitantes, especialmente en temporada alta, ha empezado a cambiar esa percepción.

Los pinchazos en ruedas de coches de alquiler detectados recientemente en el casco urbano del pueblo y las pintadas repartidas entre el centro y las salidas del municipio no son hechos aislados, sino síntomas de un malestar creciente. Aunque minoritarias, estas acciones han encendido las alarmas tanto entre los vecinos como en el sector turístico, preocupado por el impacto en la imagen del destino.

El alcalde del municipio, Manolo Galán, admite que la situación genera preocupación: "Todos padecemos la saturación", señala, aunque insiste en que “este tipo de respuestas no pueden justificarse”.

Recursos al límite en temporada alta

Más allá de los actos vandálicos, el debate de fondo tiene que ver con la capacidad del territorio. El propio Ayuntamiento reconoce que el aumento de visitantes está tensionando recursos básicos y servicios municipales.

El agua, la gestión de residuos, la sanidad, la movilidad o el mantenimiento del espacio público son algunos de los puntos más sensibles. En determinados momentos del verano, la infraestructura local se ve desbordada, lo que alimenta la sensación de pérdida de control entre gran parte de los residentes.

Esta presión no es exclusiva de Artà, pero su aparición en municipios tradicionalmente tranquilos marca un punto de inflexión. La saturación turística ha dejado de ser un problema localizado para convertirse en una preocupación estructural en Mallorca.

El conflicto entre la convivencia y el modelo turístico

Esta actitud de los residentes mallorquines, especialmente conocidos por su hospitalidad con los visitantes, pone de manifiesto algo que cada vez resulta más evidente: la presión turística "es una realidad presente" en el pueblo.

Sin embargo, el Ayuntamiento insiste en que la respuesta debe pasar por el diálogo, no por la confrontación. Recuerda que este tipo de actos no solo dañan la imagen del municipio, sino que afectan directamente "a la convivencia y al respeto por los espacios comunes".

En paralelo, el Consistorio trabaja en un análisis más profundo de la situación dentro de su Agenda 2030. El objetivo es encontrar un equilibrio entre la actividad turística, la calidad de vida de los residentes y la preservación del entorno natural.

La pregunta: cómo actuar 

Entre las medidas que se proponen para limitar el impacto del turismo, aunque el margen de actuación municipal es limitado, se encuentran la reducción del número de vehículos, uno de los factores más visibles de saturación.

La pregunta ya no es si hay que actuar, sino cómo hacerlo sin romper el delicado equilibrio entre el turismo como motor económico y la convivencia vecinal. Y esta vez ha sido Artà el municipio que se ha convertido en el último escenario de un debate que recorre toda Europa.

Alba Rodríguez Morales
Alba Rodríguez Morales
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Soy redactora de la sección de Virales en HuffPost España, donde contamos temas tan diversos y amplios como lo es la sociedad.

 

Sobre qué temas escribo

Virales es una sección flexible y muy libre, donde prácticamente todo tiene cabida.



Escribo sobre divertidas anécdotas de usuarios de a pie, pero también sobre temas de salud mental. Cuento desde las aventuras más surrealistas que puedas imaginar, hasta las historias de amor más peliculeras o las confrontaciones de vecinos más hilarantes.



Hablo también de qué pasa en los destinos de viaje de moda, comparto críticas sociales sobre el tremendo problema de vivienda o sobre feminismo y no me olvido de las situaciones que viven los españoles por el mundo o los extranjeros en España.



En fin, que tendrás que meterte a leerme, ¡porque es imposible resumírtelo!

 

Mi trayectoria

Antes de estar en el Huff he trabajado tanto en agencias de noticias (Agencia EFE y Europa Press) como en medios digitales (Crónica Global).



Aunque no todo ha sido escribir, ya que también tuve mi pequeño paso como reportera de Bolsa que quedará para siempre enmarcada en YouTube y una divertidísima aventura por el mundo de la televisión, donde trabajé como personal de producción para algunos programas de Discovery Max.

 

Aunque estudié la carrera en Madrid, y es donde resido actualmente, tengo la suerte de ser literalmente del paraíso: Mallorca. Aunque también he estado viviendo un tiempo en Barcelona y en Londres. (Sí, es un poco difícil seguirme el ritmo).

 

¿Y que por qué soy periodista? Porque todavía no he encontrado nada más apasionante que escuchar historias.

 

 

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