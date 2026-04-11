Una familia de agricultores regala 150.000 kilos de patatas porque la industria no se los compra: este año se ha alcanzado un récord histórico de 860.000 toneladas de excedente en Europa

Cuando la tierra da más de lo que el mercado puede absorber, los agricultores se enfrentan a dilemas que van más allá de la simple cosecha. Este año, la abundancia de patatas en Europa ha puesto a prueba la creatividad y la solidaridad de quienes las cultivan, obligando al sector a buscar nuevas formas de evitar el desperdicio, gestionar los excedentes y mantener a flote un mercado cada vez más volátil.

En este contexto, la historia de los Debaene-Vandelanotte en Langemark refleja con claridad esos desafíos. Ante la imposibilidad de vender 150.000 kilos de patatas debido a que los contratos industriales solo cubren la producción acordada, la familia decidió abrir su almacén al público para repartirlas gratis. Este gesto sorprendió a la comunidad y puso de relieve la presión económica que enfrentan los agricultores hoy en día.

La medida, tan llamativa como desesperada, busca evitar que el producto se estropee y, al mismo tiempo, visibilizar un problema que afecta a todo el sector. Con los almacenes llenos y los precios estancados, muchos excedentes de patata en Europa corren el riesgo de quedarse sin salida comercial. Situaciones como esta reflejan cómo la sobreproducción y la rigidez del mercado obligan a los agricultores a asumir costes adicionales o a buscar alternativas creativas para que la comida llegue a quienes la necesitan en lugar de terminar desperdiciada.

Un puesto callejero con cajas de diversas variedades de patatas recién cosechadas Getty Images

Una situación generalizada

Para Davy Debaene, la situación va más allá de lo económico: “Duele tener que destruir comida”, confiesa en declaraciones recogidas por Focus. Cada kilo de patata que no encuentra comprador representa no solo una pérdida financiera, sino también el desperdicio de recursos como agua, fertilizantes y energía, utilizados durante meses de trabajo. Por eso, optar por soluciones que permitan aprovechar la cosecha se convierte en una manera de proteger tanto la inversión como el valor de los alimentos.

El caso de esta familia no es aislado, sino que Bélgica arrastra un excedente de unas 860.000 toneladas de patatas almacenadas sin salida comercial. La clave está en el choque entre los contratos firmados y el mercado libre: entre el 70% y el 80% de la cosecha ya estaba comprometida a precio pactado, pero el volumen restante ha quedado atrapado por la caída de la demanda. Las salidas alternativas, como el pienso animal o el biogás, absorben poco y dejan escaso margen.

Ante esta situación insostenible en Langemark, la familia Debaene-Vandelanotte prefirió abrir el almacén al público antes que pagar por destruir la mercancía. La respuesta fue inmediata, ya que cientos de personas acudieron a recoger patatas y dejaron regalos y donaciones, convirtiendo una mala noticia para el campo en una escena de solidaridad vecinal y en una radiografía muy clara del desajuste que sufre el sector.