Si has pagado prioridad para el billete de avión, una azafata te advierte de lo que no tienes asegurado a bordo

La azafata y creadora de contenido Mercedes Pérez (@_mercedespeerez_) ha señalado una de las cosas que NO es seguro tener al tener prioridad en el billete de avión, utilizando usualmente para ser de los primeros pasajeros en embarcar y poder acomodarse lo antes posible.

Esta idea ha surgido después de que le pasara a uno de los pasajeros que tenía a bordo en el avión donde trabajó como tripulante de cabina. "El otro día tuve un pasajero que estaba un poco cabreado porque me dijo que él había pagado prioridad y que quería un espacio encima de su asiento, pero que no había porque estaba todo lleno", ha revelado.

El problema había sido que fue el último en embarcar. "Superamablemente le expliqué que si el avión estaba todo lleno y no había ningún espacio, que no podía mágicamente crear más espacio. Aunque quisiera, no puedo", ha señalado.

"Por más que pagues..."

Por ello ha dado una recomendación a todos aquellos que vayan a subirse algún día a bordo de un avión: "Como azafata de vuelo te recomiendo que por más que pagues prioridad, siempre intentes entrar de los primeros al avión".

"No te esperes al final pensando que, como eres prioridad, sí o sí vas a tener espacio. Hay mucha gente que tiene sus maletas y el espacio se llena para todo el mundo", ha añadido.

Por lo tanto, ha concluido que "una recomendación que te puedo dar 100% es que, por más que pagues prioridad, siempre entres de los primeros para que así tengas espacio asegurado en el avión. Hay cosas que solo entiendes cuando trabajas dentro".

En cuanto a reacciones, los comentarios han sido de un debate sobre si realmente se trata de un error de la azafata, mientras que otros no han buscado culpables y sí explicaciones: "A veces hay 100 prioridades y por lo tanto 100 maletas en cabina y no hay hueco no para todas esas maletas, ni para mochilas".