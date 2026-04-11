Irán y EEUU se citan en Pakistán: unas negociaciones inciertas en una etapa de 'make or break'

Una persona sostiene una pancarta con la bandera de EEUU y una imagen del nuevo Líder Supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, el 9 de abril de 2026 en Teherán.

Las conversaciones directas que arrancan este sábado en Islamabad (Pakistán) marcan un "momento decisivo" para pactar una tregua duradera entre Estados Unidos e Irán. Según el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, ha asegurado durante un discurso a la nación esta madrugada "esta es la etapa que en inglés se llama el equivalente a un make or break (momento decisivo) para buscar un alto el fuego permanente".

El jefe del Gobierno encargado de la mediación entre las partes ha subrayado la relevancia de la cita para concretar el fin de las hostilidades y los acuerdos que engloben la paz en Oriente Medio. "Se ha anunciado un alto el fuego temporal, pero ahora queda por delante una etapa aún más difícil: la de lograr un cese al fuego duradero y resolver asuntos complicados mediante la negociación", añadió el mandatario paquistaní.

La delegación iraní, encabezada por el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Qalibaf, y el ministro de Exteriores, Abas Araqchí, ha aterrizado en la capital el viernes por la noche. La delegación estaodunidense, encabezada por el vicepresente de EEUU, JD Vance ha llegado poco después de las ocho de la mañana (hora en la España peninsular).

Sharif concluyó pidiendo a la nación rezar por el éxito de las conversaciones y aseguró que Pakistán hará todo lo posible para que el proceso no colapse. "Les pido a todos ustedes, respetables mayores, madres, hermanas y hermanos, que oren ante Alá para que, en Su infinita misericordia, conceda el éxito a estas negociaciones. De esta manera, se salvarán incontables vidas inocentes y se establecerá la paz en el mundo", concluyó.

Trump desea suerte a su vicepresidente

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha deseado este viernes suerte a su vicepresidente. "Veremos cómo resulta. Así que son JD y Steve (Witkoff) y Jared (Kushner). Tenemos un buen equipo, y se reúnen mañana. Veremos cómo sale todo", ha declarado el presidente norteamericano ante la prensa antes de subir al Air Force One.

Al ser preguntado por el cobro de peajes en el estrecho de Ormuz, Trump ha aseverado que "no [lo] permitirá", alegando que se trata de aguas internacionales. "Nadie sabe si lo están haciendo, pero si lo están haciendo, no vamos a permitir que suceda", ha reiterado.

Asimismo, el magnate neoyorquino ha garantizado que la circulación por el estrecho se reanudará de inmediato ya que el canal "se abrirá automáticamente". "No será fácil. No será, diría yo esto, lo tendremos abierto bastante pronto", ha apostillado, asegurando que "no será necesario un plan alternativo".

En esta línea, ha apuntado a la colaboración de terceros países que "intervendrán y ayudarán" a que la reapertura del estrecho se lleve a término con celeridad, insinuando que para Estados Unidos no es una necesidad: "No olviden que nosotros no usamos el estrecho", ha sostenido.

Irán condiciona las negociaciones a la tregua en Líbano

Tras días de profundas incógnitas, la delegación iraní para las conversaciones de paz con Estados Unidos, liderada por el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Qalibaf, ha aterrizado a Islamabad esta misma noche. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Pakistán ha difundido poco después imágenes de la llegada de la delegación iraní a Islamabad, confirmando así su presencia.

Según la información difundida por agencias iraníes, que parece un comunicado al ser reproducido de la misma manera y sin cambios, aunque no cita una fuente concreta, la presencia de la delegación iraní en Pakistán no garantiza que las conversaciones hayan comenzado, sino que darán inicio cuando "la otra parte acepte las precondiciones" de Teherán para sentarse a negociar.

Horas antes de su llegada, Qalibaf afirmó que Estados Unidos aún no ha cumplido con dos de las condiciones que aceptaron para comenzar las negociaciones de paz en Pakistán, como son el alto el fuego en Líbano y la liberación de los activos iraníes congelados.

El propio presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha afirmado que si Israel no cesa sus ataques sobre territorio libanés, donde ya han muerto más de 1.900 personas desde el 2 de marzo, estas conversaciones "carecen de sentido".

"Sin armas nucleares"

En lo que al contenido de un eventual acuerdo entre Estados Unidos e Irán respecta, Donald Trump ha señalado que solo un acuerdo "sin armas nucleares" sería considerado como un "buen acuerdo". Este es, ha subrayado, el requerimiento "número uno" de Washington.

"Creo que ya ha habido un cambio de régimen, pero nunca lo tuvimos como criterio. Sin armas nucleares. Eso es el 99% de todo. Lo que queremos es que no haya armas nucleares, aunque abriremos el estrecho de todos modos", ha concluido el mandatario.

El presidente Trump ha avisado de que reanudará los ataques contra Irán si las inminentes conversaciones de Islamabad no arrojan resultados concretos en un plazo aproximado de 24 horas, porque ahora mismo los buques de guerra norteamericanos se están reabasteciendo con "las mejores armas jamás creadas", que empleará si "no hay acuerdo".