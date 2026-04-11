Los usuarios de Reddit alucinan con este rincón de España visto desde satélite: "¿Qué es este sitio y por qué se ve blanco?"

"¿Qué es ese lugar blanco?", pregunta curioso uno de los usuarios de la red social Reddit. A la pregunta, le acompaña una imagen satelital de la localidad de El Ejido, en la provincia de Almería, en la que se puede observar que un manto blanco colorea la localidad andaluza. "Estaba navegando por España y vi este punto blanco. Si haces zoom, son un montón de cuadrados blancos. ¿Alguien me puede decir qué es?". Afortunadamente, el usuario ha podido resolver su duda.

El primer comentario, de hecho, es más que revelador: "De aquí proviene gran parte de todas las verduras que se comen en Europa". Tal y como comentan múltiples usuarios el manto blanco no es más que los centenares de invernaderos construidos en la zona, a menos de 30 kilómetros de la ciudad de Almeria.

"La cantidad de invernaderos que hay es increíble, al igual que la cantidad de verduras que producen", explica un usuario, y añade: "Ni hablar de que es una de las zonas con más escasez de agua en toda España. Ahí están cuatro de las plantas desalinizadoras más grandes de Andalucía, y sus acuíferos están sobreexplotados". La publicación ha alcanzado más de 2.700 Me Gusta.

"20.000 hectáreas de invernaderos"

Uno de los usuarios de la red social, apunta a uno de los estudios publicados por la NASA en 2004 a través de su página web oficial. "El sur soleado de España le aporta más a la economía nacional que su turismo. En los últimos 50 años, la pequeña llanura costera (campo), a unos 30 kilómetros al suroeste de la ciudad de Almería, se ha desarrollado intensamente para la agricultura. Se estima que se cultivan unas 20.000 hectáreas de productos de mercado extra-tempranos en invernaderos en el Campo de Dalías."

"Esto es una locura, nunca supe que existía un lugar así...", asegura, emocionado, uno de los usuarios de la red social. Muchos de ellos, se han animado a comentar esta curiosidad que regala el campo andaluz. "Nací y me crié en Almería y cada vez que te subes a un avión y ves eso desde el aire es una locura. La mayoría de amigos que tengo allí trabajan en algo relacionado con los invernaderos", cuenta una. "Hoy viajé de Granada a La Mamola, que está justo al oeste de la foto. Primera vez que veo estos invernaderos. Es impresionante", culmina otro.