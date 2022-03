Marruecos asegura que Sánchez apoya su propuesta de autonomía del Sáhara Occidental

via Associated Press

🔴Communiqué du Cabinet Royal: L’Espagne considère l’initiative marocaine d’autonomie comme la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution du différend au sujet du Sahara marocain. 🔗 https://t.co/0xwLZgJ6mj pic.twitter.com/DwECPwiSRL

El Polisario: “Sánchez sucumbe al chantaje de Marruecos”

El delegado del Polisario en España, Abdulah Arabi, ha afirmado en una entrevista a Europa Press que el Gobierno español lleva años “intentando agradar constantemente a Marruecos”, jugando con una “ambigüedad” que, en su opinión, no le corresponde como “potencia administradora” de un territorio pendiente de descolonización.

En este sentido, ha señalado que el plan de Rabat “es una opción, pero no es la solución”, y ha reivindicado la necesidad de convocar un referéndum que contemple la autodeterminación y no que el Sáhara Occidental quede bajo los designios de Marruecos.

Marruecos celebra la “postura positiva” de Sánchez

Un gesto tras la grave crisis del pasado año

Este mensaje se produje meses después de la crisis más grave entre Marruecos y España de las últimas dos décadas, que comenzó a finales de abril del pasado año con la acogida del líder del Frente Polisario, Brahim Gali, para ser hospitalizado en la ciudad española de Logroño (norte) y la avalancha de inmigrantes irregulares que entraron a nado en Ceuta en mayo.



Pese a esta crisis sin precedentes, que se materializó en la llamada a consultas de la embajadora de Marruecos en Madrid, los monarcas de los dos países no han dejado de intercambiar mensajes de cortesía y señales de compromiso para mejorar las relaciones bilaterales.



El rey marroquí hizo un gesto de acercamiento a Madrid el pasado agosto, cuando en un discurso expresó su deseo de inaugurar una nueva etapa con España, pero las relaciones entre ambos países no han vuelto a la normalidad.



En la tradicional recepción al cuerpo diplomático el pasado 17 de enero, el rey Felipe VI tendió la mano a Marruecos para “caminar juntos” con España y “empezar a materializar ya” una nueva relación.



Tras sus palabras, el Gobierno marroquí reaccionó pidiendo a España “mucha claridad” y afirmando que sin “lealtad en la causa nacional del Sáhara (Occidental)” las relaciones de Marruecos con otros países no avanzan.



Esa reacción se produjo poco después de que Marruecos restableciera sus relaciones con otro país europeo con el que estaba en crisis, Alemania, después de que su nuevo gobierno, al igual que ahora España, apoyara la propuesta de autonomía del Sahara bajo soberanía marroquí presentada por Rabat en la ONU en 2007.



El 5 de enero, Marruecos informó de la recepción de un mensaje enviado por el presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, al rey Mohamed VI en el que el germano afirmaba que la propuesta de autonomía marroquí era “una buena base” para resolver el conflicto.



Tras esa misiva, el ministro marroquí de Exteriores, Naser Burita, y su homóloga alemana, Annalena Baerbock, acordaron el pasado 16 de febrero, iniciar un “nuevo diálogo para superar sus malentendidos” y “profundizar en sus relaciones bilaterales”.