"Me miran con ojos de eh, ¿qué pasa?": El comentario personal de Ayuso que provoca carcajadas

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sido entrevistada este miércoles en Más de uno, el programa de Carlos Alsina en Onda Cero.

Durante la conversación, el presentador le ha sacado el plan de fomento de natalidad hecho por la Comunidad de Madrid y las 80 medidas para combatir esta situación en la región.

La dirigente madrileña, que presentó este lunes la Estrategia de protección a la maternidad y paternidad y de fomento de la natalidad y a la conciliación 2022-2026, explicó que incluye beneficios fiscales, más acceso a la reproducción asistida o el impulso a la conciliación.

Alsina, cuando introdujo el tema, bromeó con que Ayuso se lo había enviado porque sabe que él no tiene hijos. “Supongo que es para animarse uno”, ha comentado provocando las carcajadas de los presentes.

Ayuso también ironizó con ella le hacen el mismo tipo de comentarios. “A mí también me miran con ojos de eh, ¿qué pasa?”, bromeó la presidenta, aumentando todavía más las risas en el estudio.

Tras este comentario, la dirigente ha explicado que no es que se trate de ella en concreto, si no que es un plan para favorecer a los ciudadanos que quieran tener más hijos no se queden sin hacerlo.

“Hemos detectado problemas de conciliación en España y en Europa, ya que choca las aspiraciones de las familias de tener más hijos con las laborales. Esto ha hecho que estemos viviendo un verdadero invierno demográfico muy preocupante que hoy se está detectando y a futuro otras muchas pandemias como la de la soledad”, ha afirmado Ayuso.

La presidenta madrileña ha comentado que en un futuro los mayores cada vez estarán más solos: “Vamos a vivir muchos más años y cada vez hay menos hermanos, nietos, hijos”.

“Queremos revertir este invierno demográfico que desde la pandemia está siendo mucho mayor con una bajada de 30.000-40.000 nacimientos solo en Madrid”, ha subrayado, antes de comentar que también afectará a la hora de sostener el sistema público, el de pensiones y la economía en general.