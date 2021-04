36 escenas de sexo del cine que han dejado huella

Uno de los más reprobables, por no decir el que más, fue el de la escena de la mantequilla de El último tango en París. Maria Schneider declaró en Daily Mail en 2007 que la secuencia no contó con su consentimiento y que ni siquiera aparecía en el guión: “Me sentí humillada Y, para ser honesta, me sentí un poco violada por ambos, tanto Marlon como Bertolucci”. Las lágrimas que derrama en la película no eran las de su personaje, sino las de ella misma.