Mercedes Milá arremete contra este líder político: "O cambia de actitud o va directo a la caja de madera"

Mercedes Milá estuvo este domingo en Liarla Pardo, el programa de Cristina Pardo en laSexta, e hizo un repaso a cómo están actuando algunos dirigentes políticos durante la crisis del coronavirus.

La presentadora arremetió duramente contra el líder del Partido Popular, Pablo Casado: “Creo que o Casado cambia de actitud o de esta va directo a la caja de madera metafóricamente hablando. Lo creo firmemente. Los españoles no aguantamos confrontaciones en ninguna trinchera en este momento, queremos unión, acuerdos, buena fe”.

Mila, que aseguró que los españoles quieren positividad y no tirar por tierra todo lo que dice el de enfrente, pidió a los políticos unos acuerdos: “Ruego que intenten salir de esa situación con un estado de ánimo que nos ponga positividad en las venas y quiten el odio que no conduce a nada. Twitter no vale para nada. Esa batalla descarnada como si estuviéramos en plena guerra es mentira, la gente no está en eso”.

Otra política del Partido Popular a la que también criticó fue Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid. Afirmó que de ella no le interesa nada porque “es una especie de community manager de un perro, no es mucho más y le quedan muchos años de maduración”.