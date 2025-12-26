Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Un español que trabaja como transportista en los países nórdicos para en un aérea de descanso y no da crédito: "Así nos tratan a los camioneros en Finlandia"
Un español que trabaja como transportista en los países nórdicos para en un aérea de descanso y no da crédito: "Así nos tratan a los camioneros en Finlandia"

Subraya, en cualquier caso, que no todas son así y tampoco gratis. 

camionero en finlandia
Un momento de la publicación de @cristobitagv.TIKTOK / @cristobitagv

Cristóbal, un español que trabaja como camionero en Noruega, ha compartido su sorpresa y provocado una multitud de reacciones al mostrar cómo es un aérea de descanso que se ha encontrado en Finlandia cuando estaba trabajando en ese país.

Como se puede ver en las imágenes que muestra, en ese reciento hay baño en perfectas condiciones, pero mucho más: un gimnasio, una camilla de masaje, sofá, tele, comedor, hervidor de agua y hasta lavadora y secadora. 

También enseña que disponen de una gran ducha. "Y ahora viene la joya, la joya de la corona", afirma mientras enseña una sauna.

"En fin, yo no digo que lo mejoren, ni que lo empaten tampoco, pero se se pueden acercar se pueden hacer cosas chulas", subraya antes de preguntar: "¿Sabéis cuánto cuesta ducharse aquí? Cero euros, totalmente gratis para todos los camioneros. ¿No es una maravilla?".

"En España no me encontré ninguna así"

Cristóbal matiza, en cualquier caso, que "no todas son igual ni todas son gratis" pero insiste en que "está sí y se agradece".

El propio trabajador ha aclarado un asunto importante en los comentarios: "Hay muchos parkings con ducha en España y se agradece y tenemos que apoyarlos parando y CONSUMIENDO en esos establecimientos. Pero el fin de este video no es menospreciar España, sino enseñar una curiosidad sobre como son algunos sitios en Finlandia".

El sueldo de un camionero en Finlandia, cerca de los 49.000 euros

"Finlandia es muy grande y no todo es igual. Pero desde ya te digo que más valen unos pocos de sitios así, a ninguno. Porque en España no me encontré ni uno de estas características. Duchas sí, pero salas de esta categoría no. Así que más vale valorar estas cosas y no echarlas por tierra", subraya en otro comentario. 

Según estimaciones del ERI SalaryExpert, en Finlandia un camionero profesional cobra de media entre 48.000 y 49.000 euros brutos al año, lo que supone entre un 60 y un 70 % más al año que en España.

