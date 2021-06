El método 'curly' o cómo cuidar el pelo rizado

Delmaine Donson via Getty Images

Tener el pelo rizado u ondulado nunca ha sido fácil. Ni de peinar, ni de lavar sin que quede encrespado. Una no se levanta con las pintas de Rihanna o de Shakira después de 8 horas durmiendo a pierna suelta, sino más bien como una mata de pelo de león pegada a un cuerpo humano.

De un tiempo a esta parte se ha puesto de moda el ‘metodo curly’, una serie de tips o consejos para cuidar el pelo rizado y que luzca de la mejor manera posible a la vez que se cuida. Fuera planchas que rompen el pelo, adiós a soltar más melena que una mascota y a ese momento en el que los rizos no están definidos ni tampoco lisos y solo queda recurrir a un moño medio apañado por no volverse loca con el peinado.

Fue idea de la estilista estadounidense Lorraine Massey , que recopiló recomendaciones en una guía para mantener los rizos naturales. Publicó el libro Curly Girl The Handbook en 2011 y a partir de ahí empezó a crearse una comunidad de personas por todo el mundo que comparte sus resultados y experiencias en redes sociales con el hashtag #curlymethod o #métodocurly.

Hay muchas variantes de esta práctica y no todo el mundo la realiza de la misma manera. Hay quien sigue los consejos a rajatabla y quien va probando con cuáles se queda según va viendo su melena.

Descubre qué tipo de rizo tienes

svetolk via Getty Images/iStockphoto

Desintoxica el cabello

Para ello, se recomienda utilizar un champú con sulfatos, pero sin silicona ni otros productos tóxicos. Los sulfatos son un producto potente de limpieza que ayudarán a expulsar las siliconas y ceras que has estado utilizando durante todos estos años.

Lavar el pelo rizado

Una vez que has realizado el último lavado, estás preparada para empezar con el metodo curly. Quienes siguen el método proponen dos formas de lavado: el llamado cowash (el más recomendado entre las fieles del método) o el low poo.

El método cowash consiste en lavar el pelo con acondicionadores que contengan agentes limpiadores. Así que podrás olvidarte del champú diario. Se debe frotar bien con el acondicionador para que penetre en todo el cuero cabelludo y dejarlo actuar unos minutos. Con este método deberías lavar una vez al mes tu pelo con champú, por si quedan restos de productos que no se han aclarado correctamente.

Los productos que se pueden utilizar son muchos, siempre sin siliconas ni sulfatos. Por ejemplo, la gama Oil Dry & Itchy CoWash o la Coconut CoWash de As I Am. También la marca Cantu tiene un producto específico para el cowashing.

El método low poo es la otra opción y consiste en lavar el pelo con champús que no contengan sulfatos ni siliconas. Puedes añadir acondicionador, pero no es necesario.

Algunos productos aptos son el champú de As I Am Curl Clarity , el champú Blueberry Bliss de la marca Curls o varios de la gama Shea Moisture .

La hidratación

Es importante hidratar tu pelo rizado después de lavarlo. Puede ser con el mismo acondicionador que has usado para el cowash u otro. El truco es aplicarlo de medios a puntas y aclararlo con la cabeza hacia abajo y apretando tus rizos hacia arriba, un movimiento que en el mundo curly se conoce como mulli mulli.

También se puede usar una vez a la semana una mascarilla de hidratación profunda y aplicarla durante un tiempo de entre 30 minutos y dos horas. Es importante que peines el pelo en este punto, ya que es el único momento del proceso donde lo harás para no romper tus rizos.

Para hidratar, también existe el método leave in, que significa no aclarar -o no del todo- la mascarilla o el acondicionador. En estos casos, algunos productos aptos son el Kinky Curly Knot Today o las mascarillas de Garnier Hair Food.