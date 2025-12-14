Desclasifican la lista negra rusa y hay 38 ciudades y pueblos a dos pasos de España como "objetivos nucleares probables"

Lo que hoy parece material de archivo polvoriento, en su día fue un plan con nombres y apellidos. Documentos desclasificados de la Guerra Fría, elaborados por el Gobierno británico, han vuelto a poner negro sobre blanco cómo se imaginaba un posible ataque nuclear soviético contra el Reino Unido, con decenas de ciudades y bases militares señaladas como vulnerables. La información, recuperada ahora por el tabloide británico Express, describe un listado de lugares considerados “probables objetivos nucleares” en el peor escenario: una “guerra general”.

Según esos papeles, el esquema llegó a contar con la aprobación oficial de la oficina del primer ministro de entonces, Edward Heath, y quedó posteriormente depositado en los Archivos Nacionales. El mapa de riesgos no se limitaba a enclaves militares. Se citan al menos 38 ciudades y pueblos, desde el centro de Londres hasta puntos de Escocia e Irlanda del Norte. En la lista aparecen, entre otros, Edimburgo, Glasgow, Birmingham, Liverpool, Manchester, Leeds, Bristol, Sheffield, Cardiff, Belfast o Newcastle (un repaso que, visto desde España, deja claro que el foco no era solo la capital, sino nodos industriales, logísticos y de mando repartidos por todo el país).

A la vez, el documento detallaba instalaciones estratégicas: 23 bases de la RAF, 14 bases de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, 10 estaciones de radar, ocho centros de mando militar y 13 bases de la Marina Real. La lógica es la de cualquier planificación de disuasión de la época: golpear comunicaciones, defensa aérea y capacidad de respuesta antes de que el adversario pueda reaccionar.

El artículo enmarca estos archivos históricos con tensiones más recientes. Menciona, por ejemplo, declaraciones del senador ruso y veterano de guerra Dmitry Rogozin, en un intercambio verbal ligado a la guerra de Ucrania y a comentarios del ex secretario de Defensa británico Ben Wallace. En ese contexto, Rogozin llegó a afirmar: "Y mi consejo para nuestros oligarcas [rusos]: ¡no envíen a sus hijos a estudiar a Inglaterra! Es mortalmente peligroso."