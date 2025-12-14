Desclasifican la lista negra rusa y hay 38 ciudades y pueblos a dos pasos de España como "objetivos nucleares probables"

Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Se trata de un listado de lugares considerados “probables objetivos nucleares” en el peor escenario: una “guerra general”.

Daniel Cáceres Garriga
Visita de Putin en Turkmenistán en diciembre de 2023
Visita de Putin en Turkmenistán en diciembre de 2023

Lo que hoy parece material de archivo polvoriento, en su día fue un plan con nombres y apellidos. Documentos desclasificados de la Guerra Fría, elaborados por el Gobierno británico, han vuelto a poner negro sobre blanco cómo se imaginaba un posible ataque nuclear soviético contra el Reino Unido, con decenas de ciudades y bases militares señaladas como vulnerables. La información, recuperada ahora por el tabloide británico Express, describe un listado de lugares considerados “probables objetivos nucleares” en el peor escenario: una “guerra general”.

Según esos papeles, el esquema llegó a contar con la aprobación oficial de la oficina del primer ministro de entonces, Edward Heath, y quedó posteriormente depositado en los Archivos Nacionales. El mapa de riesgos no se limitaba a enclaves militares. Se citan al menos 38 ciudades y pueblos, desde el centro de Londres hasta puntos de Escocia e Irlanda del Norte. En la lista aparecen, entre otros, Edimburgo, Glasgow, Birmingham, Liverpool, Manchester, Leeds, Bristol, Sheffield, Cardiff, Belfast o Newcastle (un repaso que, visto desde España, deja claro que el foco no era solo la capital, sino nodos industriales, logísticos y de mando repartidos por todo el país).

A la vez, el documento detallaba instalaciones estratégicas: 23 bases de la RAF, 14 bases de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, 10 estaciones de radar, ocho centros de mando militar y 13 bases de la Marina Real. La lógica es la de cualquier planificación de disuasión de la época: golpear comunicaciones, defensa aérea y capacidad de respuesta antes de que el adversario pueda reaccionar.

El artículo enmarca estos archivos históricos con tensiones más recientes. Menciona, por ejemplo, declaraciones del senador ruso y veterano de guerra Dmitry Rogozin, en un intercambio verbal ligado a la guerra de Ucrania y a comentarios del ex secretario de Defensa británico Ben Wallace. En ese contexto, Rogozin llegó a afirmar: "Y mi consejo para nuestros oligarcas [rusos]: ¡no envíen a sus hijos a estudiar a Inglaterra! Es mortalmente peligroso."

