Una influencer estadounidense entra en un centro comercial de España y alucina con lo que se encuentra: "Tienen surf, escalada y hasta gente buceando"

Estados Unidos es la cuna del consumismo y uno de los elementos más característicos de sus ciudades son sus grandes edificaciones, entre las que se encuentran algunos centros comerciales gigantescos. Es el caso del American Dream de Nueva Jersey, que cuenta con una superficie comercial de 278.000 metros cuadrados, por lo que es el centro comercial más grande de todo el país, según un informe de Statista.

El documento expone que ese centro comercial de Nueva Jersey tiene un modelo de negocio híbrido: combina el retail con parques temáticos, pistas de esquí interiores y espacios de ocio, lo que impulsa el tiempo de estadía por parte de los visitantes, potenciando de este modo las ventas del centro comercial.

España no tiene nada que envidarle a Estados Unidos

Muchas personas pueden pensar que el país norteamericano es superior en cuanto a la construcción de centros comerciales, ya que la sociedad estadounidense es mundialmente conocida tanto por su cultura consumista a grande escala.

Sin embargo, una turista de dicho país visitó recientemente Alcorcón y tras ver las actividades que ofrece el centro comercial X Madrid quedó totalmente asombrada. Se trata de Avery Myers, una influencer americana que cuenta con 180.000 seguidores en Tik Tok y más de 11 millones de ‘me gusta’ en la misma red social. Por medio de un video, la creadora de contenido comparte sus impresiones del lugar.

"Los centros comerciales en España son un poquito diferentes que en Estados Unidos”, inicia con contundencia la joven. “Tienen actividades de bolos, surf, un lugar para escalar y hasta vi gente buceando”, declara Myers en su publicación”, complementa la norteamericana.

El vídeo ha generado un intenso debate en los comentarios. Mientras muchos madrileños sacan pecho de tener instalaciones punteras como X-Madrid, otros usuarios han querido matizar la experiencia de la estadounidense.

"Estás un poco confundida: hablas de España, pero eso es Madrid. En la mayoría del resto de España también soñamos con esas cosas", le aclarab un usuario llamado Jesús.

Sea una excepción o la norma, la realidad es que X-Madrid ha logrado lo imposible: que una estadounidense prefiera un centro comercial español a los de su propia tierra.