Susana Pérez, influencer gastronómica, dice no a la comida preparada y defiende cocinar en casa con dos trucos: "No hace falta mucha historia"

Cocinar cuando no hay tiempo se ha convertido en uno de los grandes retos a los que se enfrentan millones de personas en su día a día. La alternativa que está ganando enteros a preparar platos en casa es comprar la comida preparada que ofrecen las grandes cadenas de supermercados.

A pesar de que su sabor y calidad es favorable, no hay nada como la comida casera. La influncer Susana Pérez, conocida en Instagram como @webosfritos, ha pasado por La Ventana, el programa que conduce Carles Francino en la Cadena SER, para dar a los oyentes unos consejos clave para dejar de comprar platos de los supermercados.

"Estoy en la resistencia total. Comer tenemos que comer, y mejor bien que mal", ha dicho en los micrófonos de la SER, donde ha lanzado una crítica a la tendencia de comprar platos precocinados. "Vamos a ver, señores y señoras, tenemos que ser los jefes y las jefas de nuestros fogones", ha opinado.

Y para tomar las riendas de nuestras cocinas, Susana Pérez ha dado algunas recomendaciones. "Tú llegas con el bolso puesto a casa, pones la olla, echas unas verdura y mientras te quitas el bolso, tienes la verdura hecha. Y un filete a la plancha. Y has comido en tu casa, tu comida", ha contado en La Ventana.

"Yo tenía muchísimas cosas que hacer, dos crías pequeñas y me organizaba con prioridades. Es prioritario comer bien, que no hace falta mucha historia", ha defendido. En esta línea, ha asegurado que teniendo "ajo y cebolla" en casa "vas a cocinar".

El primer truco que da Susana Pérez es "tener en casa una buena despensa, no digo cara, ni muchas cosas... pero tener tu arroz, tener tu pasta, tener tu tomate frito congelado... si tienes cosas y llegas, cocina", ha recomendado a los oyentes. Por otro lado, ha defendido que en la cocina hay que tener "cosas buenas", como una "sartén buena, no cuatro malas, un cuchillo bueno y una olla express".