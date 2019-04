Mi matrimonio sobrevivió porque lo abrimos al poliamor

¿Cuándo y por qué decidió Nicole dejar la relación? ¿Cómo vivís ahora?

¿Cuáles son las peores críticas con las que os topáis en vuestro día a día por vuestro estilo de vida?

Que somos unos degenerados adictos al sexo, o una aún más dolorosa, que no somos buenos padres. Thomas, Nicole y yo somos hijos de padres monógamos divorciados. Los tres decidimos probar a hacer las cosas de distinto modo. Nuestra relación prioriza la comunicación abierta y sincera y creemos que es un discurso mucho más sano para nuestro hijo.

Aseguraos de que todos estáis en sintonía. No empecéis una relación con una persona que se haya propuesto esforzarse para encajar en una relación poliamorosa o no monógama. Nunca termina bien.

Thomas me dijo que su consejo sería: “Hablad con sinceridad de cualquier sentimiento que os surja. Ser abiertos no significa que os tenga que parecer bien todo. Siempre deberíais ser sinceros si algo no os sienta bien”.