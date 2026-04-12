Los científicos coinciden: quedan menos de 600.000 pingüinos emperador en el planeta y eso dice mucho de "la realidad del cambio climático"

Los pingüinos emperador se reúnen sobre el hielo en Halley Bay, en la Antártida.

La preocupación no hace más que crecer por el bienestar de dos especies icónicas del Polo Sur, el pingüino emperador y el lobo marino antártico. Según informa The Washington Post, estos animales han sido declarados oficialmente en peligro de extinción a consecuencia de los drásticos efectos del cambio climático.

Tal y como reza la publicación, los pingüinos emperadores ya estaban considerados amenazados desde hace décadas. La ruptura temprana del hielo puede provocar que las colonias caigan al océano antes de que los polluelos desarrollen sus plumas impermeables, provocando que las crías se ahoguen.

Los datos son bien preocupantes: quedan menos de 600.000 pingüinos emperador adultos en estado salvaje, y nuevas proyecciones sugieren que la población podría caer a la mitad para la década de 2080, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), consultada por el diario estadounidense.

Philip Trathan, miembro del grupo de especialistas de la UICN, explica que "los pingüinos emperador son una especie centinela que nos informa sobre nuestro mundo cambiante y lo bien que estamos controlando las emisiones de gases de efecto invernadero".

El número de lobos marinos cayó más de un 50% en 15 años

De acuerdo a los datos difundidos, entre 1999 y 2025, el número de lobos marinos antárticos cayó más de un 50%. Este "colapso dramático" llevó a el organismo a cambiar el estatus de la especie de "preocupación menor" a "en peligro de extinción". La UICN explica que el aumento de la temperatura del oceáno ha empujado a la principal presa de las focas a mayores profundidas marinas, dificultando que estas encuentren alimento.

Según informa el medio de comunicación, aunque la mayoría de los humanos nunca llegará a ver la Antartida, es un ecosistema vital para todo el planeta. Su hielo marino refleja parte de la energía solar de vuelta al espacio, manteniendo la Tierra fría. Sus aguas frías, densas y ricas en nutrientes impulsan el sistema global de circulación oceánica y sostienen algunas de las pesquerías más importantes del mundo.

Grethel Aguilar, directora general de la UICN, asegura, también en conversación con el periódico, que si los pingüinos emperados y los lobos marinos están sufriendo, "los humanos deberían estar preocupados".