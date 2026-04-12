La patronal europea de aerolíneas lanza el aviso: "Si el estrecho de Ormuz no se reabre en tres semanas la escasez de combustible para aviones será una realidad en la UE"

Si el estrecho de Ormuz tarda en abrirse definitivamente, Europa podría experimentar una importante escasez de combustible para aviones. Así lo advierte el Consejo Internacional de Aeropuertos de Europa (ACI), que, en una información consultada por la Bbc, se informa que el Golfo supone una importante fuente de crudo destinado a la aviación europea. En datos, el 50%.

Los miembros del organismo, aseguraron al medio de comunicación británico que sus miembros tenían "preocupaciones crecientes" sobre la disponibilidad de combustible para aviones, especialmente ante la llegada de la temporada turística de verano. "Las aerolíneas del Reino Unido no han informado de ninguna interrupción en los suministros y han confirmado que continúan operando con normalidad", apuntó su portavoz.

"Grave impacto económico"

Olivier Jankovec, director general de ACI Europa, ha mandado una carta a los ministros de energía y turismo europeos para alertar de las posibles desavenencias. "Una escasez de suministro interrumpiría gravemente las operaciones aeroportuarias y la conectividad aérea, con el riesgo de graves impactos económicos para las comunidades afectadas y para Europa", aseguró en la misiva consultada por la Bbc.

"En esta fase, entendemos que si el paso por el Estrecho de Ormuz no se reanuda de forma significativa y estable en las próximas tres semanas, la escasez sistémica de combustible para aviones se convertirá en una realidad para la UE", lamenta. Además, instó a la UE a intervenir: "Confiar únicamente en las fuerzas del mercado y la adaptación no es una opción".

Tal y como reza la publicación, varias aerolíneas de todo el mundo ya han recortado vuelos y subido los cargos a los pasajeros debido a la preocupación por la escasez de combustible. La semana pasada, el precio de referencia europeo del combustible para aviones alcanzó un máximo histórico de 1.838 dólares por tonelada, frente a los 831 dólares anteriores al inicio de la guerra.

Según los datos consultados en la publicación, el transporte aéreo contribuye con 851.000 millones de euros de PIB a la economía europea cada años. Además, da empleo a más de 14 millones de personas. Algunos Gobiernos, como el británico, han anunciado medidas para paliar la situación.