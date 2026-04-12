Miles de personas salen a la calle en Andalucía contra el "deterioro" y la "privatización" de la sanidad pública

Miles de personas han salido a las calles en las grandes ciudades de Andalucía, en un manifestación convocada este domingo por Mareas Blancas en defensa de la sanidad pública y que ha servido para denunciar el "deterioro" y la "privatización" de los servicios públicos.

Desde Sevilla, la secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, ha denunciado este domingo que el Gobierno de Juanma Moreno está "vendiendo" el proyecto de vida de los andaluces.

La secretaria general del PSOE-A ha sido tajante al señalar que los "retrasos de más de cinco meses" en pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas, como cataratas o prótesis de rodilla, no son solo cifras, sino un "bloqueo real que impide a las personas desarrollar su proyecto de vida".

Según ha explicado Montero, la estrategia del PP pasa por "privatizar el sistema de salud" derivando a las clínicas privadas únicamente los procesos que les son rentables, permitiendo que las empresas elijan incluso "las patologías y los pacientes que quieren intervenir", lo que condena a la sanidad pública a "un deterioro que asfixia" tanto a los profesionales como a los usuarios.

María Jesús Montero en la manifestación sanitaria en Sevilla. EFE

El coordinador federal de IU y candidato de Por Andalucía a la Junta, Antonio Maíllo, también ha acudido a la concentración, desde Sevilla, y ha expuesto dos caminos, el de Moreno o el de la "reconstrucción" de una sanidad pública que sea "el orgullo" que una a la sociedad.

Ha denunciado que Moreno "insulta" a las víctimas y las "desprecia" y ha reclamado conocer "toda la verdad" de los cribados, pero también una sanidad que garantice en 48 horas la atención primaria.

El coordinador federal de IU y candidato a la Junta, Antonio Maíllo. EFE

El derecho a la salud "está en riesgo"

Por su parte, candidato de Adelante Andalucía a la Junta, José Ignacio García, ha acusado este domingo al presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, de tener un "plan de privatización" de la sanidad pública andaluza y de "atacar" a la asociación de mujeres con cáncer de mama, Amama.

Ha manifestado que Adelante Andalucía se pone detrás de las Mareas Blancas, de los sindicatos y de organizaciones como Amama, que son "las protagonistas en el día de hoy", con unas movilizaciones que "van mucho más allá de los partidos y no son de los partidos".

"Esto es del pueblo andaluz, de la clase trabajadora andaluza y de la gente que usamos la sanidad pública andaluza", ha apuntado García, para quien hay que dar protagonismo a las mujeres de Amama, "que están siendo perseguidas, maltratadas y calumniadas" sistemáticamente por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y el PP-A.

La número dos en las listas de Por Andalucía en Sevilla, Alejandra Durán (Podemos) también ha recriminado que los últimos datos ubican a la sanidad pública andaluza como "la peor valorada" en España desde 2023, en contraste con los guarismos registrados en 2018, cuando la ubicaban en mitad de la clasificación. "Estamos al borde del colapso, si no lo hemos hecho", ha señalado.

"El 40% de toda la actividad de la sanidad pública está ahora en manos de la privada", han lamentado. "El modus operandi es claro. quieren seguir el modelo de Ayuso en Madrid", han concluido desde la coalición de izquierdas.

"Tomamos buena nota"

Por su parte, el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha criticado que la candidata del PSOE-A a la Junta, María Jesús Montero, pretenda dar "lecciones" sobre la sanidad pública andaluz cuando fue la que "más daño" hizo al sistema en su etapa como consejera de Salud.

"Nosotros tomamos buena nota de cada una de las reivindicaciones que esta mañana se van a dar cita en las calles de Andalucía", ha indicado, antes de decir que le llama "poderosamente la atención que haya determinados grupos políticos que quieran encabezar esas manifestaciones cuando fueron ellos los que hace ocho años destrozaron totalmente la sanidad pública de Andalucía".

"La misma María Jesús Montero que al frente de la Consejería de Salud llevó las listas de espera a su máximo histórico", ha indicado el candidato del PP-A por Almería, apuntando que "hace falta sosegar el debate y hacer un análisis sincero", porque "la sanidad pública en Andalucía hoy está muchísimo mejor de lo que estaba cuando gobernaban los socialistas", aunque también quedan "retos por delante".