Lo que un político de la India ha dicho de Sánchez está dando la vuelta al mundo: hasta menciona a Rafa Nadal

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sigue generando reacciones de políticos y medios internacionales por su postura contraria a la guerra en Irán y el aumento de la escalada en Oriente Medio.

Medios como The Wall Street Journal, que entrevistó al líder del Ejecutivo español en La Moncloa, o The Economist, que publicó un artículo de opinión de Sánchez, con su mensaje del "No a la guerra", han hablado de su contundente reacción a la guerra.

El presidente del Gobierno de España lleva varios años denunciando los bombardeos de Israel en Gaza y, una vez se acordó el alto el fuego entre EEUU e Irán, criticó que se no expandiera también a Israel y Líbano.

Pedro Sánchez publicó un mensaje en la red social X en el que dejó bastante clara su opinión sobre la decisión del Gobierno de Benjamín Netanyahu de lanzar su mayor oleada de ataques sobre Líbano, horas después del alto el fuego en Irán.

"Justo hoy, Netanyahu lanza su ataque más duro contra el Líbano desde que empezó la ofensiva. Su desprecio por la vida y el derecho internacional es intolerable. Toca hablar claro", aseguró, antes de entrar a detallar los cuatro pasos que se deben dar.

Líbano "debe formar parte del alto al fuego".

La comunidad internacional debe condenar "esta nueva violación del derecho internacional".

La Unión Europea debe suspender "su Acuerdo de Asociación con Israel".

Y no debe haber impunidad "ante estos actos criminales".

Hasta la India y más allá

Una de las últimas reacciones a su postura ha llegado el mismo día en el que Pedro Sánchez ha llegado a Pekín para iniciar su cuarta visita oficial a China. Un viaje de cinco días en el que se reunirá con algunos de los máximos dirigentes del país, como el presidente de China, Xi Jinping, así como empresas como Xiaomi.

El político y escritor de la India, Sanjay Jha, ex portavoz nacional del partido Congreso Nacional Indio (INC), ha publicado un mensaje en la red social X sobre el líder del Ejecutivo español que está dando la vuelta al mundo.

En su perfil, con más de 560.000 seguidores, ha querido dejar claro lo que ha supuesto el presidente del Gobierno español al presidente de Israel, Benjamin Netanyahu. "Pedro Sánchez ha hecho sudar a Benjamin Netanyahu, acusado de genocidio", ha explicado.

"Ese es el poder de la verdad y la moralidad. Europa tiene un líder con visión de futuro. España ofrece mucho más al mundo que tapas, Rafa Nadal, tauromaquia e Ibiza", ha asegurado.