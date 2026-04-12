Un australiano señala por qué fue todo un acierto mudarse a España: para poner en valor

El creador de contenido australiano Corey (@coreyyy.exe) se mudó hace un buen tiempo a España, a la que ha dedicado la mayoría de sus vídeos publicados en redes sociales, hablando de las diferencias y choques culturales, su día a día y algún que otro tema de interés. De hecho, ya habla perfectamente español y es algo que se ha podido comprobar con el transcurso de los vídeos.

Ahora ha hablado sobre Australia y España: por qué se mudó y algunos estereotipos que hay de su país, sobre todo por la cantidad de preguntas relacionadas con que, si Australia "es tan perfecta" como dicen, por qué se iría a vivir fuera.

"Australia es mi primera casa y es un sitio al que siempre volveré. Sentía que a mi vida le faltaba algo y que solo lo podía encontrar fuera, pero muy lejos de casa", ha expresado en el vídeo, que ha acumulado más de 37.000 visitas (y subiendo).

"Anhelaba lo que muchos de vosotros buscáis en Australia"

Ha explicado que anhelaba lo que muchos españoles vienen a buscar a Australia cuando se dan los casos contrarios. "Es un cambio chocante, un desafío fuerte, una experiencia que te hace creer... Y eso es exactamente lo que encontré en España", ha revelado.

"Aprendí este idioma precioso, he conocido a gente majísima... Y entiendo cómo Australia puede representar esa experiencia para la gente de fuera. El estilo de vida tan tranquilo que hay aquí es insuperable", ha contado. También ha advertido que a pesar de que los australianos tengan un estilo de vida relajado, no va a ser tan fácil establecerse allí.

"No te lo ponen tan fácil a la hora de quedarte, mis colegas españoles y latinos han venido con la ayuda de agencias de inmigración que facilitan todo el proceso y el papel para que no sea tan complicado el tema de instalarte en Australia", ha afirmado. Por ello ha animado a quienes piensen en vivir la experiencia australiana, que lo hagan sin pensar.