Pilar Eyre habla con Julia Otero del premio a Juan Carlos I por sus memorias y no se corta ni lo más mínimo

La periodista Pilar Eyre, experta en realeza, ha hablado este sábado con Julia Otero, en su programa Julia en la Onda del Premio Especial del Jurado del Libro Político que ha recibido Juan Carlos I en Francia por su libro de memorias, Reconciliación.

"Soy consciente de que nadie es profeta en su tierra y que siempre habrá distintas opiniones y juicios. Mis memorias aspiran a servir a la democracia y al progreso del pueblo español", ha señalado en su discurso en el acto que se ha celebrado en la Asamblea Nacional de Francia.

Pero Eyre ha dejado bastante claro qué le parece la presencia de Juan Carlos I en la Plaza de Toros de la Maestranza de Sevilla el pasado domingo y, como era de esperar, el reconocimiento que ha recogido este sábado en Francia.

"El rey emérito volvió a España por primera vez desde que empieza la guerra de Irán. Estábamos pendientes porque está en el Golfo Pérsico. Vive allí. Eligió para la reaparición una corrida de toros en la Real Maestranza de Sevilla", ha contado Julia Otero.

La periodista experta en realeza se ha acordado de que "no vino al funeral de su cuñada, la princesa Irene". "Es un tratamiento de cortesía porque aquí no tenía derecho a llamarse princesa porque no pertenece a la monarquía española", ha contado.

El premio a Juan Carlos I

"Yo creo que es que este premio que aquí nos han vendido, como el premio de la Asamblea Francesa, que es el Congreso, el Congreso en Francia, un premio que le han dado como reconocimiento a toda su política y tal, pues yo he estado...", ha explicado Eyre.

Julia Otero ha recordado que "por su valor, por su valor en la memoria política, dice el premio". Frase que ha mencionado, justo antes de que Pilar Eyre dejara claro que el reconocimiento "es menos de lo que parecía".

La periodista experta en realeza ha resaltado que el premio lo daba "una entidad privada". "Les han cedido una sala en la Asamblea, como el Senado a veces también cede una sala en Madrid para hacer algún acto. Pues ellos han cedido una sala y no tiene nada que ver con la Asamblea Francesa", ha señalado.

Tras mencionar a Juan Carlos I y decir la palabra "exiliado", Julia Otero ha saltado como un resorte: "¿Cómo que exiliado? Está fuera porque no quiere pagar impuestos". Algo a lo que Eyre ha reaccionado, diciendo que "él no quiere" regresar. "Si viniera aquí, sus hijas tendrían que tributar por las herencias. Recibirían la mitad", ha expuesto.

"Ya lo he dicho, desde el primer día que se fue. Un gran amigo suyo, que también es amigo mío ahora, me dijo que el rey no iba a volver. Y mira que había rumores desde el principio. Y yo desde el principio dije, no va a volver. Y tantos años después se ha cumplido", ha sentenciado.