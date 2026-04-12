Científicos descubren un método para conocer el 'reloj interno' de cada persona con un solo pelo: "La medicina circadiana está más cerca"

La medicina circadiana es la rama médica que tiene en cuenta los ritmos biológicos de aproximadamente 24 horas con los que cuenta cada persona (el coloquialmente llamado 'reloj interno') con el objetivo de prevenir enfermedades y optimizar los tratamientos médicos.

Una de las mayores dificultades para aplicar ese enfoque médico es que determinar el ritmo biológico de un individuo no es nada sencillo. La prueba más habitual consiste en medir los niveles de melatonina en saliva o sangre cada 30 o 60 minutos bajo luz tenue durante la noche para determinar el inicio de su secreción, un punto que marca el comienzo del ritmo nocturno.

En consecuencia, para descifrar el 'reloj interno' de una persona se necesita hacer uso de un laboratorio, por lo que no se trata de un procedimiento que se pueda aplicar a gran escala.

Sin embargo, un equipo de investigadores del Charité - Universitätsmedizin Berlín (hospital universitario ubicado en la capital alemana que es uno de los más prestigiosos y antiguos de Europa) ha descubierto un método para conocer el ritmo biológico de un individuo de una manera mucho más sencilla.

El profesor Achim Kramer, principal autor del estudio y jefe de la División de Cronobiología del Departamento de Anestesiología y Medicina Intensiva de la Charité, ha conseguido, junto a su equipo de científicos, desarrollar una prueba que determina el ritmo del reloj biológico interno utilizando pelo de esa persona. En concreto, lo que se recopilan son células de algunos folículos pilosos.

"Medimos la actividad de 17 genes que forman parte del reloj molecular"

"En estas células, medimos la actividad de 17 genes que forman parte del reloj molecular o que están controlados por él (…) Mediante el aprendizaje automático, este patrón permite calcular en qué punto del ritmo circadiano se encuentra la persona. Una sola muestra es suficiente para ello", ha explicado Kramer, tal y como recoge Charité - Universitätsmedizin Berlín en un comunicado.

Al respecto, Achim Kramer ha subrayado que "el análisis capilar es mucho más sencillo de realizar, lo que hace que este método sea tan valioso". Además, los datos del estudio demuestran que este método para hallar el 'reloj interno' de cada persona tiene una precisión similar a la clásica medición de los niveles de melatonina.

Teniendo en cuenta esa eficacia, desde Charité - Universitätsmedizin Berlín aseguran que "la medicina circadiana está cada vez más cerca de convertirse en realidad".