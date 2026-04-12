¿Y ahora qué? Estos son los puntos conflictivos que impiden la paz entre EEUU e Irán

La interrupción de las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán en Islamabad deja un escenario incierto en el plano geopolítico. Aunque ambos bandos no han dado por roto el diálogo, poco se sabe lo que está por venir. La delegación iraní ya ha determinado cuáles han sido los puntos conflictos en este último acercamiento: el Estrecho de Ormuz, el uranio altamente enriquecido y la congelación de ingresos iranúes retenidos en el extranjero. Pero, ¿y ahora qué?

Tal y como adelanta The New York Times, desde la Casa Blanca aseguran que dejan en manos del presidente los siguientes pasos en el conflicto. Trump se encuentra, por el momento en Florida, para asistir a un combate de Ultimate Fighting Championship. Su vicepresidente, JD. Vance, encargado de liderar la delegación estadounidense en las negociaciones, ha dejado bien clara que la posición de EEUU no ha cambiado a pesar del acercamiento. Ha presentado una oferta de paz "final y definitiva" y se ha marchado de vuelta a casa. Además, les ha dejado muy claro "las líneas rojas" de Washington.

Con el conflicto y el malestar actual entre Estados Unidos e Irán, el diario estadounidense contempla tres escenarios posibles: una larga negociación con Teherán, la reanudación de una guerra; que "ha provocado la mayor disrupción enérgetica en los tiempos modernos", o una larga lucha sobre quién controla el Estrecho de Ormuz.

La apuesta de Trump, truncada

Los ataques perpetrados por Washington en terreno iraní no han servido para cumplir la apuesta de Donald Trump. Según el diario estadounidense, el presidente creía que Teherán cambiaría de opinión al enfrentarse a una gran demostración de destreza militar, con más de 13.000 objetivos alcanzados, pero no ha sido suficiente. "La gran pérdida de nuestros grandes ancianos, queridos y compatriotas ha hecho que nuestra respuesta para defender los intereses y derechos de la nación iraní sea más firme que nunca", ha pubilcado el ministerio de Asuntos Exteriores iraní tras las conversaciones de paz en Islamabad.

Los casi 40 días de guerra parece que han servido de poco. La última vez que las delegaciones de ambos países se citaron cara a cara en febrero, los iraníes se ofrecieron "suspender" sus operaciones nucleares durante "unos años", pero no renunciar a sus reservas de uranio. Para ellos, es un derecho como firmantes del Tratado de No Proliferación Nuclear. Pero esto no fue suficiente para Trump, que tardó pocas semanas en lanzar los primeros ataques.

Ahora, la principal amenaza de Estados Unidos sigue siendo la misma: operaciones de combate. Pero, a diferencia de hace unos meses, esta no es una opción muy viable para el presidente, envuelto en una crisis política por su papel en la guerra, y los iraníes, lo saben.

A la espera de una respuesta de Teherán

Durante una rueda de prensa tras las 21 horas de negociaciones en Islamabad, el vicepresidente Vance ha recocido la ausencia de avances, por ello, ha presentado una oferta "final y mejor" de Washington. "Creemos que hemos sido bastante flexibles y razonables. El presidente nos pidió que viniéramos con buena fe e hiciéramos el máximo esfuerzo para lograr un acuerdo, y eso hemos hecho", ha indicado minutos antes de abandonar el país.

Pero pocas horas más tarde, Irán se ha pronunciado, utilizando Ormuz como baza para lograr un "acuerdo razonable". Una fuente iraní informada sobre las conversaciones de paz entre Irán y Estados Unidos y consultada por la agencia iraní Mehr, ha explicado que "Irán no tiene prisa, y a menos que Estados Unidos acepte un acuerdo razonable, no habrá cambios en la situación del estrecho de Ormuz. Además, ha asegurado que su país ha presentado "propuestas e iniciativas razonables".