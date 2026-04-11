Jordi Évole habla como nadie sobre Sánchez y manda un mensaje a "los de la banderita en la muñeca" que va a doler

El periodista Jordi Évole ha dejado una de las opiniones más sorprendentes a la postura que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, lleva meses defendiendo contra algunas de las decisiones adoptadas por la Administración Trump.

Lo ha hecho en un artículo de opinión en el diario La Vanguardia y, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, no se ha querido dejar nada en el tintero. "Muchos han quedado retratados por su seguidismo a Trump. Recuerden la imagen del primer ministro alemán escuchándole rajar de Pedro Sánchez cuando parecía que lo de Irán iba a ser Venezuela II, y el ger­mano no movió una ceja", ha señalado

Évole ha asegurado que "lo de Sánchez con Irán debería enorgullecer a todos los de la banderita en la muñeca". "Seguro que en la intimidad se emocionan viendo como un buen español no se doblega", ha razonado.

"Encima el hombre se graba uno de sus TikTok en la Moncloa y nos cuenta que colecciona Quijotes. Y luego se graba otro, igual no hacía falta, con la camiseta de la roja, que ya no es roja", ha expuesto.

"El más español de todos los presidentes que hemos tenido"

El periodista ha reconocido que "no lo soportan" y que "les da rabia que alguien que no es de los suyos demuestre ser el más español de todos los presidentes que hemos tenido". "Ríete tú de Aznar. Mucho poner los pies encima de la mesa y hablar con acento de anuncio de Fritos de maíz, pero a la hora de la verdad, como un corderito detrás del jefe yanqui", ha defendido.

Jordi Évole ha justificado en su artículo en La Vanguardia que "no soportan que Sánchez coja la avanzadilla de plantarle cara a Trump, que parezca que se va a quedar solo, y luego todos le sigan el rollo, por una guerra que tenía que durar menos que lo que le queda a Rufián en ERC".

Después de hacer un repaso a los juicios por el caso Kitchen y el caso de las mascarillas, ha reiterado que "si Sánchez fuese de derechas, sería el héroe de los pulseritas rojigualdas".

"Un presidente español convertido en referente mundial, con una planta de anuncio de Emidio Tucci, que juzgan a su ex mano derecha por corrupción y parece que ni le salpica, que hace crecer el empleo, que calma a los independentistas con una amnistía que en los casos más sonados no se aplica. Si jugase en su equipo, lo adorarían", ha expuesto.

Évole ha destacado que se vuelve a "hablar de España fuera de aquí" y, sobre todo, "de su presidente y su no a la guerra". "De su tele pública que se borra de Eurovisión porque participa Israel. Su estrella futbolística, musulmán, de origen africano, con solo 18 años, ya es un icono a escala mundial. Con unos miles de energúmenos que cuando juega la selección nacional corean con ardor guerrero: 'Musulmán el que no bote", ha sentenciado.