El cantante irlandés Hozier ve este vídeo de Sánchez y su reacción está causando un sismo en España

El cantante y compositor irlandés Andrew Hozier-Byrne, más conocido como Hozier, está provocando un terremoto entre sus seguidores en España por lo que ha hecho con un vídeo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El cantautor, que se hizo mundialmente conocido hace más de una década gracias a su canción, Take Me to Church, ha visto una parte de la comparecencia que el líder del Ejecutivo español ofreció el pasado 20 de marzo.

Se trata de un vídeo de un minuto y 40 segundos en el que Sánchez explicó, medida a medida, las 80 acciones que el Gobierno aprobó para hacer frente a las consecuencias de la guerra en Irán.

Sánchez anunció un plan de ayudas que incluye una rebaja del IVA de la electricidad, del gas natural, los pellets, la leña y el gasóleo, la gasolina e hidrocarburos, del 21 al 10%. Así como la congelación temporal de los precios del alquiler y la prórroga de dos años de los contratos que acaban entre en los próximos meses, hasta el 31 de diciembre de 2027.

También se aprobaron medidas como las deducciones en el IRPF para la instalación de placas solares, puntos de recarga y bombas de calor, el refuerzo del autoconsumo, una mayor flexibilidad por ley en los contratos de suministro energético para empresas y autónomos o deducciones en el IRPF del 15% para la compra de vehículos eléctricos y enchufables.

Al ver el conjunto de medidas aprobado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez con una dotación de 5.000 millones y que entraron en vigor el pasado 22 de marzo, Hozier no ha dudado en compartir la escena en una stories en su cuenta de Instagram, con más de 3,8 millones de seguidores.

Aunque no ha puesto ni una sola palabra junto al vídeo, el revuelo entre sus seguidores en España está siendo de los grandes. Varias personas no han dudado en resaltar la reacción del cantante irlandés.

Un usuario no ha dudado en hacer una captura a la stories del cantautor, publicarla en la red social de Elon Musk y las respuestas y el asombro de la gente en España no deja de multiplicarse en las últimas horas, con más de 1.000 me gusta y 20.000 visualizaciones.

Las réplicas no se han hecho esperar. Desde, "qué hace Perro Xanxe (Pedro Sánchez) en la story de Hozier", ha sido "psoizado", "la vida es una simulación", hasta "así es como Hozier vuelve a hacer concierto en España".